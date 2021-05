El gobierno de Israel justificó el bombardeo y destrucción total del edificio que albergaba el canal ‎de televisión palestino Al-Aqsa TV alegando que esa televisora pertenece al movimiento Hamas y está clasificada como terrorista en Israel

Israel justificó igualmente el bombardeo y destrucción total del edificio (ver foto) que albergaba los ‎estudios de la televisora qatarí Al-Jazeera y las oficinas de la agencia de prensa estadounidense ‎Associated Press (AP) en Gaza afirmando que allí se hallaba también la sede de la inteligencia ‎militar del Hamas. ‎

La agencia de noticias AP ha declarado que no tenía conocimiento de alguna presencia del Hamas en el edificio pero el ‎gobierno de Israel respondió que AP no sabe hacer su trabajo si no sabe quiénes son sus vecinos. ‎

Sin embargo, Israel se negó a mostrar pruebas de la presencia de la inteligencia militar del ‎Hamas en el edificio que albergaba las instalaciones de AP y de Al-Jazeera en Gaza. ‎

El ataque y destrucción intencional de medios de prensa es un crimen de guerra. ‎