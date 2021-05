Le gouvernement israélien a justifié le bombardement de l’immeuble hébergeant la chaîne de télévision Al-Quods par le fait que celle-ci appartient au Hamas, classé organisation terroriste.

Il a justifié le bombardement de l’immeuble de bureaux abritant les studios de la chaîne quatarie Al-Jazeera et de l’agence de presse états-unienne Associated Press (AP) an assurant qu’il était aussi le siège du renseignement militaire du Hamas. Lorsque AP a déclaré qu’il n’en avait pas connaissance, le gouvernement israélien l’a accusé de mal faire son travail et d’ignorer ses voisins.

Israël refuse de fournir des preuves de la présence du renseignement militaire du Hamas dans ce building.

La destruction intentionnelle de médias est un crime de guerre.