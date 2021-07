Le Kremlin a publié, le 2 juillet 2021, sa nouvelle Stratégie de sécurité nationale (téléchargeable ci-dessous). Celle-ci n’avait pas été modifiée depuis 6 ans.

Le Kremlin examine tous les types de menaces, provenant principalement des États-Unis et de leurs alliés. Il définit pour chacune les réponses à apporter.

Pour la première fois, ce document inclut les attaques contre « les valeurs spirituelles, morales, culturelles et historiques traditionnelles de la Russie » perpétrées par des Etats, des ONG et des groupes terroristes. Elles « ont un impact informationnel et psychologique sur la conscience individuelle, collective et publique en diffusant des attitudes sociales et morales qui contredisent les traditions, les convictions et les croyances des peuples de la Fédération de Russie »