Mısır, Irak ve Ürdün devlet ve hükümet başkanları 27 Haziran’da Bağdat’ta bir araya geldi. Üç ülke, Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan ve İran ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Kuzey-Batı Irak’ı işgal ediyor ve Mısır’a karşı Müslüman Kardeşleri destekliyor. Suudi Arabistan, Ürdün’deki darbe girişimine müdahil oldu. İran, ABD güçlerini ülkeden çıkarmaya çalışan Iraklı milisleri destekliyor.

Bu, 2019’dan bu yana düzenlenen dördüncü zirveydi (Kahire, Washington ve Amman).

Bu seçenek, Irak’ı İran’ın güçlü bir ortağı yapmayı öngören Cenevre’deki ABD-Rusya zirvesinin (« II. Yalta » olarak bilinen) sonuçlarıyla çelişiyor gibi görünüyor. Gerçekte bu ülkenin ABD-İran savaş alanı konumundan çıkarılması söz konusudur.

Bu zirveyi destekleyen ABD, Bağdat zirvesi sırasında Suriye’de İran yanlısı Iraklı milisleri bombaladı.