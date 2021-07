Le Premier ministre adjoint du Japon, Taro Aso, a assuré lors d’un débat à la chambre haute, le 5 juillet 2021 : « Si un incident majeur se produisait (contre Taïwan), on peut dire qu’il serait lié à une situation menaçant la survie (du Japon). Si tel était le cas, le Japon et les États-Unis devraient défendre Taiwan ensemble ».

La loi ayant modifié la Constitution en 2015 n’autorise le Japon a faire usage de son armée que si sa suvie était menacée.

La République populaire de Chine a immédiatement réagi, accusant Tokyo de s’ingérer dans ses affaires intérieures. Le mois dernier, lorsque le G7 avait mentionné son soutien militaire à Taïwan, la Chine avait réagit en envoyant 28 avions de chasse survoler l’île.

Le Pentagone s’est abstenu de tout commentaire considérant que la réintégration de Taïwan à la Chines mettrait fin à la guerre civile du début du XXème siècle.

Selon le Financial Times, la semaine dernière les armées US et japonaises ont mené un exercice simulant une intervention commune au secours de Taïwan. Elles auraient été organisées dans le cadre d’un plan du Pentagone mis en point en 2020, c’est-à-dire durant le mandat de Donald Trump.