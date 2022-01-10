6 Ocak’ta görevinden alınan Kazak Güvenlik Konseyi Başkanı Kerim Masimov (resimde), vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Eski devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in yeğeni Samet Abiş’in de vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandığı bildirildi. Ancak, bu ikinci tutuklama henüz doğrulanmadı. Birkaç yıl önce Nursultan Nazarbayev’in damadı da bir darbe girişiminded bulunmuştu.