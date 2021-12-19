Facebook (Meta), kuruluşundan bu yana tüm özel verilerini arşivleyen ABD istihbarat servisleriyle birlikte çalışıyor.

WeChat ve QQ (Tencent), Çin istihbaratına karşı şeffaftır, ancak tüm verilerini arşivledikleri düşünülmemektedir.

Moskova, kitlesel gözetimde ABD (Five Eyes) ve Çin’in çok gerisindeydi. Ancak VKontakte, hissedar haline gelen kamu gaz grubu Gazprom aracılığıyla Rus istihbarat servisleri için artık şeffaf hale gelmiştir.

Bu nedenle, casusluk olmadan internette kısa sohbet yapmak artık mümkün değil. İnternet kullanıcılarının tek seçeneği, en çok güven duydukları güçtür.