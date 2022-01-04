Belarus Parlamentosu, 14 Aralık 2021’de Nazilerin Belaruslulara yönelik soykırımını tanıyan bir yasayı kabul etti.

Naziler ülkede 140 cezalandırma operasyonu gerçekleştirdi. 200’den fazla kasaba ve 9.000 köyü yerle bir ettiler. Sovyet askerleri mahkumlar için 250 ve siviller için 350 toplama kampı kurdu. En büyük kampta 206.500 kişi öldü. Toplamda, o dönem nüfusunun üçte biri Naziler tarafından öldürüldü (2,5 ila 3 milyon kişi).

Kurbanlar Beyaz Rusyalıların yanı sıra Yahudiler, Ruslar, Tatarlar ve Ukraynalılar idi. Nazilerin planı, Aryanları yerleştirerek ve yerel halkları « vahşi Kızılderililer » olarak kabul ederek bu « yaşam alanını » Almanlaştırmaktı.

Bazı İsrailli şahsiyetler, Belaruslu kurbanların sadece Direnişçi olduğuna ve sadece Yahudilerin yok edildiğini değerlendirerek bu tespiti kabul etmediler. Tarih bilmemektedirler ve bu olayları Batı Avrupa’da yaşananlar üzerinden değerlendirmektedirler. Belarus’ta öldürülecek olan Yahudiler dışındaki halkları bağışlamak değil, yoluna çıkan herkesi öldürmek söz konusuydu. Adolf Hitler Mein Kampf’ta Batı’daki Yahudileri öldüreceğini değil, Aryanların « yaşam alanı » olarak gördüğü yerde yaşayan Doğu Slav halklarının büyük bir bölümünü yok edeceğini çok açık bir şekilde ilan ediyor.

Bu yasa, Avrupa Parlamentosu kararlarına ve Nazi ve Sovyet suçlarını birbirine karıştıran Baltık ve Ukrayna yasalarına verilen ilk tepkidir.