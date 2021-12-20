Şimdiye kadar seçimlere mali olarak müdahale etmeyen İsrail yanlısı AİPAC (American-İsrael Public Affairs Committee) adlı lobi, biri PAC ve diğeri Super-Pac olmak üzere iki siyasi eylem komitesi kurdu.

Bu komiteler, her ne olursa olsun İsrail politikasını savunacak Demokrat adayların yanı sıra Cumhuriyetçi adayları da destekleyecek. Ayrıca İsrail düşmanlarını damgalayan kampanyaları mali olarak da destekleyebilecekler.

Son yıllarda rakip örgüt J-Street, Filistin’de bir barış anlaşmasından yana olan Demokrat adayları finanse ederek müdahalede bulunmuştu