Kazak Güvenlik Konseyi, 6 Ocak 2021’de Nur-Sultan’da Kasım Cömert Tokayev başkanlığında ve yasama meclislerinin başkanlarının katılımıyla toplandı.

Konsey, 2 Ocak’ta artan enerji fiyatlarına karşı protestolar sırasında düzenlenen terörist saldırıları ele aldı. Raporlara göre, saldırılar Suriye’de savaşan yabancı cihatçı gruplar tarafından gerçekleştiriliyor. Çatılara yerleştirilen keskin nişancılar, kaos çıkarmak için ayrım gözetmeksizin göstericileri ve polisi öldürüyor. Bu gruplar birçok silah deposunu bastı ve ele geçirdiği silahları Kazak İslamcılarına dağıtıyor.

Konsey, sivil halkı korumak için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) yardımını talep etti.

Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazak güvenlik güçlerine cihatçıları uyarmadan öldürmek üzere ateş emri verdi.