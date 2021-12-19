Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Tigraylıl ayrılıkçılarının ilerleyişine karşı genel seferberlik ilan etmesinin ardından, ona bağlı güçler kaybedilen toprakları geri aldı.

Ülkenin kuzeyindeki küçük bir eyalet olan Tigray, bağımsızlığını istemekle yetinmiyor, ülkenin geri kalanını, eski Habeş İmparatorluğu’nu fethetmeyi amaçlıyor.

Öte yandan Etiyopya hükümetinin zaferi hiçbir şekilde bu savaşın sonu anlamına gelmiyor. Tigraylıların iyi donanımlı (ABD tarafından) bir ordusu var ve arazi yapısı, ulusal kuvvetlerin eyaletlerine girmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle sadece operasyonlarına devam etmekle kalmayıp, yeniden bir fetih savaşına da girebilirler.

ABD’nin amacının Etiyopya hükümetini değiştirmek değil, Etiyopya devletini yok etmek olduğunu hatırlayın. Şu an için Tigraylıları destekliyorlar ama onların zafer kazanmasını istemiyorlar (Rumsfeld / Cebrowski stratejisi) [1]