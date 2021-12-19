Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, 13 Aralık 2021’de, Güvenlik Konseyi dönem başkanı Nijer’in küresel ısınma konusunda sunduğu bir karar tasarısını destekledi. Ancak Rusya’nın uzun zamandır beklenen bu metni veto etmesi herkesi şaşırttı.

Rusya iklimin değiştiğini ve mevcut değişikliklerin çatışmaları etkileyebileceğini tartışmıyor, ancak söz konusu metin Konsey’in küresel iklim değişikliği adına yerel çatışmalara müdahale edilmesine olanak tanıyordu [1]. Bu metin uygulamada Devletlerin egemenliğinin çiğnenmesine yol açacaktı.

Hindistan, Batı’nın tutumunu daha iyi kınamak ve Rusya’yı desteklemek için çevrenin savunmasına olan bağlılığının önemini yineledi.

Bu karar tasarısı İrlanda tarafından, geçen yıl Almanya tarafından sunulan ama hiçbir zaman oylamaya sunulmayan bir öneriyi güncellemesiyle hazırlandı. Geçtiğimiz aylarda ABD, Birleşmiş Milletler’in 193 üyesinden 113’ünün desteğini almayı başarmıştı.