ABD, Rusya ile bir çatışma durumunda NATO müttefiklerinin her birini Ukrayna’yı askeri olarak desteklemeye ikna etmeyi başarırken, Rusya, Ukrayna ve NATO ile bir çatışma durumunda Çin’i kendisini desteklemeye ikna etti.

Bu, devlet başkanları Vladimir Putin ve Xi Jinping arasındaki sanal zirvenin konusuydu.

Washington’un stratejistleri yanlış anladı. Artan gerilimin tek etkisi Rusya’nın boyun eğmesi değil, aksine Moskova ile Pekin arasındaki askeri ittifakın pekişmesi olacak.

Rusya ve Çin ortaklaşa olarak ABD’den NATO’yu daha doğuya genişletmeme, Ukrayna ve Gürcistan’a silah konuşlandırmama ve Kiev’i Minsk mutabakatını uygulamaya teşvik etme konusunda yazılı taahhütte bulunmasını talep etti.