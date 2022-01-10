5 Ocak’ta ülke genelinde sıkıyönetim ilan edilmesinden ve bazı bölgelerde telefon görüşmelerinin kesilmesinden bu yana, güvenlik güçleri yabancı ve Kazak İslamcı toplam sayısını 20.000 olarak tahmin ediyor. Bunların yaklaşık 100’ünün ordu ve polisle girdiği çatışmalarda vurularak öldürüldüğü bildirildi. 7 asker öldürüldü, 4400 kişi tutuklandı. Bazılarının sorgulanmak üzere Moskova’ya gönderilebileceği bildiriliyor. 748 asker ve 18 polis memuru ağır yaralandı. Ana yollar üzerinde 70 güvenlik barikatı kuruldu.

Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, 11 Ocak 2021’de Kazak parlamentosuna bir dizi reform sunacak.