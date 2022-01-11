Nijerya, 22 Aralık 2021’de Batılı ülkeler tarafından Dünya Sağlık Örgütü’nün « Aşılara » Küresel Erişim (COVAX) programı aracılığıyla bağışlanan 1.06 milyon doz AstraZeneca Messenger RNA aşısını imha etti.

Bağış yapan ülkeler, son kullanma tarihlerine yaklaşan ve bu nedenle hastaları tehlikeye atmadan artık dağıtımları yapılamayan dozları « cömertçe » sevk etmişti.

Haberci RNA’nın başlı başına bir aşı olmadığını, ancak Çin’de Kovid-19’un keşfinden birkaç gün önce ABD vergi kanununun bunu aşılarla eşdeğer saydığını hatırlatalım [1].