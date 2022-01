Depois da proclamação do Estado de Sítio em todo o país e de cortes nas comunicações telefónicas em certas regiões. em 5 de Janeiro, as forças de segurança estimaram em 20.000 pessoas o total de jiadistas estrangeiros e de islamistas cazaques. Uma centena dentre eles teriam sido abatidos durante batalhas com o exército e a polícia. Foram mortos 7 soldados foram mortos. Cerca de 4. 400 pessoas foram detidas. Algumas delas poderão ter sido enviadas para Moscovo para aí serem interrogadas. Ficaram gravemente feridos 748 soldados e 18 policias. Foram instaladas 70 barragens de estrada nas grandes vias.

O Presidente Kassym-Jomart Tokayev apresentará, em 11 de Janeiro de 2021, uma série de reformas ao Parlamento Cazaque.