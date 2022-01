Suite à un jugement de la Cour européenne des Droits de l’homme, la Pologne, la Roumanie et la Lituanie, qui ont hébergé des prisons secrètes de la CIA, ont indemnisé chacune à hauteur de 100 000 dollars une victime de la CIA, Abu Zubaydah, qui avait été détenue chez eux.

Six membres de l’Administration Bush avaient assisté à une douzaine de réunions de « démonstrations » à la Maison-Blanche et autorisé chacune des tortures qu’il a subi. Il s’agit du vice-président Dick Cheney, du secrétaire d’État Colin Powell, du directeur de la CIA George Tenet, de la conseillère nationale de Sécurité Condoleezza Rice, du secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, and et de l’Attorney General John Ashcroft.

Abu Zubaydah avait notamment subi 83 fois le supplice de la noyade. Ses pérégrinations et ses tortures étaient devenues le symbole de la barbarie US. Il est toujours détenu sur la base militaire illégale de la Navy à Guantánamo (Cuba).