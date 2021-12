L’officier parachutiste Ian Fishback, qui avait attiré l’attention des États-uniens en 2005, sur la pratique de la torture par les armées US, est décédé le 19 novembre 2021, dans un centre de placement pour adultes. Il était ruiné et placé sous anti-psychotique.

En 2005, il avait tenu tête au Pentagone et au secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld en posant la question du traitement des prisonniers de guerre. En tant qu’officier en Afghanistan et en Iraq, il avait constaté les séquelles endurées par ses hommes lorsqu’ils avaient assisté à des tortures pratiquées par les USA.

Il avait écrit une célèbre lettre au sénateur John McCain et demandé quels textes s’appliquaient à cette situation si les États-Unis ne reconnaissent plus les Conventions de Genève. Son action aboutit au vote de la Loi sur le traitement des détenus (Detainee Treatment Act of 2005)

Lui qui était sorti dans la botte de West Point avait été contraint de quitter les armées et avait passé un doctorat de philosophie. Il avait sauvé l’honneur des soldats US et remplit les plus grandes salles pour ses conférences sur l’éthique de la guerre.