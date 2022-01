La chaîne israélienne de télévision Canal12 a affirmé, le 15 janvier 2022, qu’un accord secret venait d’être signé par les gouvernements israélien et libanais autorisant la livraison de gaz au pays du Cèdre. Il pourrait permettre à ce pays de résoudre, au moins partiellement, sa très grave crise de l’électricité.

Des négociations relatives aux réserves d’hydrocarbures en Méditerranée sont menées entre Israël et le Liban par l’envoyé spécial états-unien, Amos Hochstein.

L’information du Canal12 a été aussitôt démentie par le ministère libanais de l’Énergie, mais la question se pose quand même. Un accord, préalablement signé le 9 septembre 2021, prévoit la livraison de gaz égyptien via le gazoduc arabe traversant la Jordanie et la Syrie (photo). Les États-Unis qui interdisent tout commerce avec la Syrie en vertu de leur loi Cesar ont pourtant autorisé ce transit. Et si ce gaz égyptien était en réalité israélien ?

Israël et le Liban sont toujours en guerre, malgré le cessez-le-feu de 2006.