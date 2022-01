Der israelische Fernsehsender Canal12 hat am 15. Januar 2020 behauptet, dass gerade ein geheimes Abkommen von der israelischen und der libanesischen Regierung unterzeichnet worden sei, das die Lieferung von Gas in das Land der Zedern genehmigt. Es könnte dieses Land in die Lage versetzen, seine sehr ernste Stromkrise zumindest teilweise zu lösen.

Verhandlungen über Kohlenwasserstoffreserven im Mittelmeer werden zwischen Israel und dem Libanon vom US-Sondergesandten Amos Hochstein geführt.

Die Information von Canal 12 wurde sofort vom libanesischen Energieministerium dementiert, aber die Frage stellt sich immer noch. Ein Abkommen, das bereits am 9. September 2021 unterzeichnet wurde, sieht die Lieferung von ägyptischem Gas über die arabische Gaspipeline durch Jordanien und Syrien vor (Foto). Die Vereinigten Staaten, die nach ihrem Cesar-Gesetz jeglichen Handel mit Syrien verbieten, haben diesen Transit trotzdem genehmigt. Was wäre, wenn dieses ägyptische Gas tatsächlich israelisch wäre?

Israel und der Libanon befinden sich trotz des Waffenstillstands von 2006 immer noch im Kriegszustand.