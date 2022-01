Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft "als voorzorgsmaatregel tegen een mogelijke Russische invasie in Oekraïne" de evacuatie bevolen van familieleden en een deel van het personeel van de Amerikaanse ambassade in Kiev, die met 900 ambtenaren een van de grootste in Europa is, en heeft de waarschuwing aan Amerikaanse burgers om niet naar Oekraïne te gaan verhoogd tot niveau 4, het maximale risico. Onmiddellijk daarna kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken de terugtrekking aan van personeel van de Britse ambassade in Kiev om dezelfde redenen. Met deze psychologische oorlogsvoering, bedoeld om alarm te slaan over een op handen zijnde Russische invasie in Oekraïne en de drie Baltische republieken, wordt een verdere en nog gevaarlijker VS-NAVO-escalatie tegen Rusland voorbereid.

Het Witte Huis heeft aangekondigd dat president Biden overweegt "enkele duizenden Amerikaanse troepen, oorlogsschepen en vliegtuigen in te zetten in NAVO-landen in de Baltische staten en Oost-Europa". Naar verwachting zullen in eerste instantie 5.500 Amerikaanse troepen arriveren, die zich zullen voegen bij de 4.000 die zich reeds in Polen bevinden, gevolgd door nog eens duizenden, waardoor hun permanente inzet in de Baltische regio wordt uitgebreid, zoals Letland heeft gevraagd. Speciale spoorwegkonvooien vervoeren reeds Amerikaanse tanks van Polen naar Oekraïne, waar de strijdkrachten jarenlang zijn getraind, en in feite worden gecommandeerd, door honderden Amerikaanse militaire adviseurs en instructeurs, geflankeerd door anderen van de NAVO. Washington, dat vorig jaar voor 650 miljoen dollar aan wapens aan Kiev heeft geleverd, heeft Estland, Letland en Litouwen toestemming gegeven om Amerikaanse wapens die in hun bezit zijn, met name Javelin-raketten, aan Oekraïne over te dragen. Andere bewapening wordt geleverd door Groot-Brittannië en de Tsjechische Republiek.

De NAVO meldt dat de Europese landen van het bondgenootschap hun strijdkrachten in staat van operationele paraatheid brengen en meer oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen voor inzet naar Oost-Europa sturen. Italië heeft met zijn Eurofighter jachtbommenwerpers het bevel overgenomen over de "enhanced air policing"-missie van de NAVO in Roemenië. Frankrijk is bereid troepen naar Roemenië te sturen onder NAVO-commando. Spanje stuurt oorlogsschepen naar de zeestrijdkrachten van de NAVO en jachtbommenwerpers naar Bulgarije. Nederland bereidt zich voor om F-35 gevechtsvliegtuigen naar Bulgarije te sturen. Denemarken stuurt F-16 gevechtsvliegtuigen naar Litouwen.

Gisteren is in de Middellandse Zee de grote NAVO-oefening Neptune Strike ’22 van start gegaan onder bevel van vice-admiraal Eugene Black, commandant van de Zesde Vloot met hoofdkwartier in Napels Capodichino en basis in Gaeta. De oefening, die 12 dagen duurt, wordt uitgevoerd door het Amerikaanse nucleaire vliegdekschip Harry Truman en zijn gevechtsgroep, die vijf raketlanceereenheden omvat die klaar zijn voor een nucleaire aanval om "de Europese geallieerden gerust te stellen, vooral aan het oostfront dat door Rusland wordt bedreigd ».

Onmiddellijk na de Neptune Strike ’22 van de NAVO vindt in februari de oefening Mission Clemenceau 22 plaats waarbij, in een "Three Carrier Operation, "de Franse nucleair aangedreven Charles de Gaulle met zijn gevechtsgroep, waaronder een nucleaire aanvalsonderzeeër, de Adriatische Zee zal binnenvaren; de Harry Truman met zijn gevechtsgroep; en het Italiaanse vliegdekschip Cavour met de F-35’s aan boord, . Ook deze oefening is duidelijk tegen Rusland gericht.

Terwijl de NAVO er bij Rusland op aandringt tot "de-escalatie" over te gaan en het land waarschuwt dat "verdere agressie Moskou duur zal komen te staan", hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU (voor Italië Pietro Benassi als opvolger van Luigi Di Maio) - in Brussel bijeen en via teleconferentie verbonden met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken - gisteren andere maatregelen tegen Rusland afgekondigd. De Europese Unie van 27, waarvan er 21 deel uitmaken van de NAVO die onder Amerikaans bevel staat, sloot zich aan bij de waarschuwing van de NAVO aan het adres van Rusland en verklaarde dat "verdere militaire agressie tegen Oekraïne zeer ernstige gevolgen zou hebben voor Rusland". Op deze manier neemt de EU deel aan de strategie van spanning, waarmee de VS scheuren in Europa creëert om het onder hun invloed te houden.