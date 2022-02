Foto: o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan em debate com o Secretário-Geral da OTAN. Os dois homens partilham o mesmo ódio a Donald Trump e à Rússia.

A investigação do Procurador (Promotor-br) especial, John Durham, sobre as falsas informações que desencadearam o processo de destituição (impeachment) do Presidente Trump (Russiagate) abre novas pistas.

Revela-se que as falsas informações provêm de um perito em segurança informática, Rodney Joffe, que havia obtido um prémio de cibersegurança do FBI e fora encarregado da segurança Internet da Casa Branca. Ora, este homem era também responsável por uma enorme escroqueria que lhe valeu uma condenação e deveria ter-lhe interditado qualquer contrato com a Administração.

Este escroque conseguiu captar todos os dados de tráfego da Casa Branca, da Trump Tower e do apartamento de Donald Trump num terceiro prédio. Então terá manipulado esses dados para ligar Donald Trump às autoridades russas.

Ele terá realizado este trabalho em troca de um importante cargo oficial para o qual deveria ter sido nomeado se Hillary Clinton tivesse sido eleita.

Estas manobras fraudulentas em termos de Segurança Nacional, e de corrupção, terão sido supostamente organizadas pelo Conselheiro de política externa da candidata Clinton, Jake Sullivan, actual Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente Biden e grande instigador de uma guerra contra a Rússia na Ucrânia.