Hier, le président russe Vladimir Poutine a reconnu deux régions de l’Ukraine en tant qu’États indépendants et a affirmé aujourd’hui que cette reconnaissance incluait toute la région du Donbass. Le Parlement russe a également autorisé le déploiement de forces russes supplémentaires sur ce territoire ukrainien.

Comme le président Biden et nos Alliés et partenaires l’ont clairement indiqué, nous imposerons des coûts importants à la Russie en raison de ses actions. Aujourd’hui, l’administration met en œuvre la première tranche de sanctions qui vont bien au-delà de celles de 2014, en coordination avec des alliés et des partenaires de l’Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et l’Australie. Et comme le président Biden l’a promis, nous avons travaillé avec l’Allemagne pour nous assurer que le projet de gazoduc Nord Stream 2 ne serait pas mis en œuvre.

Le président a ordonné les mesures suivantes :

– Sanctions de blocage total contre deux importantes institutions financières russes. Le secrétaire au Trésor imposera des sanctions de blocage total à deux grandes institutions financières russes appartenant à l’État qui fournissent des services clés cruciaux au financement du Kremlin et de l’armée russe : Vnesheconombank et Promsvyazbank et leurs filiales. Ensemble, ces institutions détiennent plus de 80 milliards de dollars d’actifs et financent le secteur de la défense et le développement économique de la Russie. Ces mesures gèleront leurs avoirs aux États-Unis, interdiront aux particuliers et aux entreprises américains d’effectuer des transactions avec elles, les excluront du système financier mondial et bloqueront l’accès au dollar américain.

– Interdictions élargies de la dette souveraine empêchant les particuliers et les entreprises américains de participer aux marchés secondaires pour les nouvelles dettes émises par la Banque centrale de la fédération de Russie, le Fonds national de richesse de la fédération de Russie et le ministère des Finances de la fédération de Russie. Ces interdictions priveront le gouvernement russe d’un instrument clé grâce auquel il lève des capitaux pour financer ses priorités et augmenteront les coûts de financement futurs. Il refuse à la Russie l’accès aux principaux marchés et investisseurs américains.

– Sanctions de blocage total contre cinq élites russes et les membres de leur famille : Alexandre Bortnikov (et son fils, Denis), Sergueï Kirienko (et son fils, Vladimir) et le PDG de Promsvyazbank, Piotr Fradkov. Ces personnes et leurs proches bénéficient directement de leurs liens avec le Kremlin. D’autres élites russes et les membres de leur famille sont avertis que des mesures supplémentaires pourraient être prises à leur encontre.

– Aujourd’hui, le secrétaire au Trésor déterminera que toute institution du secteur des services financiers de l’économie de la fédération de Russie est une cible possible de nouvelles sanctions. Plus de 80 % des opérations de change quotidiennes de la Russie dans le monde sont en dollars américains et environ la moitié du commerce international de la Russie se fait en dollars. Avec cette action, aucune institution financière russe n’est à l’abri de nos mesures, y compris les plus grandes banques.

Ces mesures viennent s’ajouter à celles prises par nos Alliés et partenaires et représentent notre première réponse aux actions de la Russie. Comme l’a clairement indiqué le président Biden, la Russie paiera un prix encore plus élevé si elle poursuit son agression.