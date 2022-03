[ 1 ] Después de haber participado en masacres de judíos junto a las SS, Stepan Bandera fue ‎arrestado por los nazis en 1941 e internado en una prisión para VIP, pero acabaron liberándolo ‎para utilizarlo en la lucha contra los sovieticos. Stepan Bandera nunca fue un adversario ‎ideológico del nazismo y siempre colaboró con los nazis en contra de la URSS. Ver Stepan ‎Bandera: The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist, Fascism, Genocide, and Cult , Grzegorz ‎Rossoliński-Liebe, Ibidem, 2014.

[5] “Strategic Engineered Migration as a Weapon of ‎War”, Kelly M. Greenhill, Civil War Journal, Volume 10, Issue 1, julio de 2008; “Understanding ‎the Coercive Power of Mass Migrations”, in Weapons of Mass Migration: Forced Displacement, ‎Coercion and Foreign Policy, Kelly M. Greenhill, Ithaca, 2010 y “Migration as a Coercive Weapon: ‎New Evidence from the Middle East”, in Coercion: The Power to Hurt in International Politics, ‎Kelly M. Greenhill, Oxford University Press, 2018.