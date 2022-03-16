Запад возмущён войной на Украине и мобилизует силы для оказания помощи украинским беженцам. Всем очевидно: диктатор Путин не переносит новую украинскую демократию.

Как это бывает в любом конфликте, нам говорят, что мы хорошие, а другие плохие.

А наша реакция - это реакция людей, ставших жертвами военной пропаганды. Мы не помним предыдущих конфликтов и ничего не знаем об Украине. Поэтому начнём издалека.

Кто ударил первым?

Как на школьном дворе, когда учащиеся вступают в драку, мы хотим знать, кто ударил первым. Восемь лет назад Соединенные Штаты организовали смену режима в Киеве с помощью вооруженных групп. Эти люди называют себя «националистами», но вовсе не в том смысле, в котором мы это понимаем. Они утверждают, что являются истинными украинцами скандинавского или германского происхождения, а не славянами, как русские. При этом они исповедуют идеи Степана Бандеры [1], лидера украинских коллаборационистов, каким для французов является Филипп Петен и даже Жозеф Дарнан с солдатами французской дивизии СС Шарлемань. Украинцы, одни из которых считают себя потомками скандинавских и германских народов, а другие славянами, называют их «неонацистами».

Во Франции, слово «нацист» - это почти ругательство. Исторически оно означает принадлежность к движению, которое проповедовало теорию деления человечества на расы с целью оправдания колониальных империй. Согласно этой теории, люди принадлежат к разным расам, сегодня мы бы сказали - к разным видам. Они не могут иметь совместное потомство, как в случае кобылы и осла. В природе оба эти вида производят мулов, но они обычно стерильны. Именно поэтому нацисты запрещали межрасовое смешение. А если мы принадлежим к разным расам, то одни могут быть выше других, отсюда и господство Запада над колонизированными народами. В 1930-х годах эта идеология считалась наукой и преподавалась в университетах, особенно в США, Скандинавии и Германии. Некоторые видные ученые защищали её. Например, Конрад Лоренц (Нобелевская премия по медицине 1973 года) был ярым нацистом. Он писал, что для сохранения расы гомосексуалисты должны быть удалены из массы и уничтожены, как хирург удаляет опухоль, потому что они незаметно смешивают свой генетический материал с генетическим материалом других рас.

Эти ученые были не более образованы, чем те, кто пугал нас апокалипсисом во время эпидемии Ковид-19. Они называются учёными, но никакой наукой здесь не пахнет.

Современная Россия построена на памяти о том, что русские называют Великой Отечественной войной, а мы - Второй мировой войной. Для них она имеет иное значение, чем для нас. Во Франции, война длилась всего несколько месяцев, а потом мы поверили в победу нацистов и стали коллаборационистами. Нацисты и петеновцы арестовали, начиная с 1940 года, 66 000 человек, как правило, за терроризм (сопротивление). Затем, начиная с 1942 года, 76 000 евреев были арестованы за принадлежность к низшей расе и отправлены на Восток, а на самом деле в концентрационные лагеря. В отличие от нас, в Советском Союзе нацисты никого не арестовывали. Они хотели истребить или поработить всех славян в течение тридцати лет, чтобы освободить жизненное пространство, на котором они могли бы построить колониальную империю (Generalplan Ost). Именно поэтому в СССР погибло 27 миллионов человек. В отличие от нас, в памяти россиян нацисты представляют собой экзистенциальную опасность.

Когда эти люди пришли к власти, они объявили себя не нацистами, а националистами в смысле Степана Бандеры, который тоже называл себя националистом, и даже перещеголял их в своих намерениях истребить славян и евреев. Они назвали прежний режим пророссийским, что фактически неверно, и запретили все, что напоминает о русской культуре. И, прежде всего, русский язык. Большинство украинцев говорят как на русском, так и на украинском языках. Вдруг половине из них сказали, что они больше не могут говорить на своем языке в школах и в государственных учреждениях. Весь русскоязычный Донбасс восстал. Их поддержало венгерское меньшинство, которое обучалось на своем родном языке и которое получило поддержку в своем требовании со стороны Венгрии. Жители Донбасса потребовали предоставить Донецкой и Луганской областям статус автономных республик и вернуть им их язык. На референдуме эти области провозгласили себя республиками. Это не означает, что они стремились к независимости, всего лишь к автономии, как Калифорния в США или бывшие республики СССР.

В 2014 году президент Франсуа Олланд и канцлер Ангела Меркель усадили киевлян за стол переговоров с жителями Донбасса, и они заключили Минские соглашения. Гарантами выступили Франция, Германия и Россия.

Киев всегда отказывался выполнять эти соглашения, несмотря на то, что подписал их. Вместо этого он вооружил националистических ополченцев и отправил их в Донбасс на тренировку. Пострелять на Украине оказались не прочь и западные экстремисты. По данным киевского правительства, численность этих военизированных формирований в прошлом месяце составляла 102 000 человек. Все они объединены в Силы территориальной обороны и представляют третью часть вооружённых сил страны. На помощь им со всего мира для отражения «российской атаки» прибыли 66 000 новых националистов.

За восемь лет после заключения Минских соглашений в Донбассе, по данным киевского правительства, от рук этих военизированных формирований погибло 14 000 человек. В эту цифру входят и их собственные потери, но они невелики. Россия создала собственную комиссию по расследованию. При этом учитывались не только погибшие, но и тяжелораненые. Было выявлено 22 000 жертв. Президент Путин назвал это геноцидом, но не в смысле уничтожения народа, а в смысле преступления, совершенного по приказу властей в отношении этнической группы.

Именно здесь и кроется проблема: правительство в Киеве неоднородно, и никто не давал чёткого приказа на такую резню. Однако Россия возлагает ответственность на президента Петра Порошенко и его преемника Владимира Зеленского. Как и мы, поскольку мы были гарантами так и не выполненных Минских соглашений. Да, мы все несём ответственность за эту бойню.

Худшее было впереди. 1 июля 2021 года президент Зеленский, который вооружал националистические военизированные формирования и отказывался выполнять Минские соглашения, обнародовал закон № 38 «О коренных народах Украины» [2]. Этот закон гарантирует соблюдение прав татар и караимов (т.е. евреев, не признающих Талмуд), включая право говорить на родном языке, но не славян. У последних нет никаких прав. Они не защищены никаким законом. Они - Untermenschen, то есть недочеловеки. Такой откровенно расовый закон принят впервые на европейском континенте за последние 77 лет. Вы скажете, что существуют правозащитные организации и что они должны были протестовать. Ничего подобного. Гробовая тишина. Хуже того: Бернар-Анри Леви этот закон приветствовал.

Зачем нужна война?

Наше видение событий искажено нашими предрассудками. В наибольшей степени это проявляется в странах Балтии и странах, ранее подверженных «доктрине Брежнева». Эти народы априори считают, что все русские – приверженцы советской власти. Однако первые лица СССР не были русскими. Иосиф Сталин был грузином, Никита Хрущев - украинцем и т.д., и даже Леонид Брежнев был украинцем.

До тех пор, пока Донецкая и Луганская республики были украинскими, массовые убийства их жителей были исключительно украинским делом. Никому не было позволено стать на их защиту. Тем не менее, подписав Минские соглашения и одобрив в Совете Безопасности ООН, Франция и Германия взяли на себя ответственность за то, чтобы положить этому конец. Но никаких мер для этого не приняли.

Всё изменилось 21 февраля 2022 года, когда Россия признала независимость двух республик Донбасса. Расправа над его жителями стала теперь не внутренней, а международной проблемой. 23 февраля, когда российская армия готовилась к вмешательству, был созван Совет Безопасности. На заседании генеральный секретарь ООН Гутерриш не подверг сомнению ни легитимность признания Россией республик Донбасса, ни военное вмешательство России против неонацистов. Он просто попросил Россию дать миру еще один шанс [3].

Международное право не запрещает войну, но пытается её предотвратить. Поскольку заседание Совета Безопасности не принесло никаких результатов, Россия была вправе прийти на помощь жителям Донбасса, которых истребляли неонацисты. Она сделала это на следующий день, 24 февраля.

Президент Владимир Путин, который ждал восемь лет, не мог больше бездействовать. И не только потому, что люди гибли там каждый день, и не потому, что украинская армия готовила 8 марта кровавую бойню [4], но и потому, что российский закон возлагает на президента личную ответственность за жизни своих сограждан. Готовясь к своему возможному исходу, подавляющее большинство жителей Донбасса в последние годы получили российское гражданство.

2 миллиона украинских беженцев

Как и во всех войнах НАТО, мы наблюдаем бегство населения. Для французов это напоминает бегство в 1940 году перед лицом наступающих немецких войск. Это феномен коллективной паники. Французы считали, что Вермахт совершит те же массовые преступления, которые приписывались немецким войскам в начале Первой мировой войны. Но немцы на этот раз были более дисциплинированы и к подобным насилиям не прибегали. В итоге, бесцельное бегство французов не имело объективной причины, был только страх.

После войны в Косово НАТО разработало концепцию демографической инженерии [5]. В 1999 году ЦРУ организовало перемещение в течение трёх дней более 290 000 косоваров из Сербии в Македонию. Если вам больше тридцати, вы помните жуткие видеоролики с длинной вереницей людей, идущих друг за другом на протяжении десятков километров вдоль железнодорожных путей. Это было представлено как этнические репрессии правительства Слободана Милошевича и служило способом оправдать грядущую войну. Косовары не знали, почему они бегут, но думали, что там, куда они бегут, их ждет лучшее будущее. Семь лет назад вы помните, как из своей страны бежали сирийцы. Тогда речь шла об ослаблении Сирии путем лишения её населения. А на Украине речь идет о том, чтобы вызвать у вас жалость к женщинам и детям, покидающим свои земли, тогда как мужчин оставляют для борьбы против русских.

Подобные картины не могут оставить нас равнодушными. Но если косовары, сирийцы или украинцы страдают, это не значит, что правда на их стороне.

Европейский Союз принимает всех украинских беженцев. Страны Шенгенской зоны принимают всех лиц, которые представляются беженцами из Украины. Но по данным немецкой администрации, около четверти этих беженцев, которые клянутся, что работали и жили на Украине, имеют не украинские паспорта, а алжирские, белорусские, индийские, марокканские, нигерийские или узбекские. Эти люди явно пользуются открытой дверью для легальной регистрации в Европейском Союзе. Нет подтверждения их предыдущего пребывания на Украине. Для немецких работодателей такая регистрация необоснована.

Мы должны задаться вопросом, почему украинский народ не поддерживает свое правительство. Во время войны в Косово жители Белграда день и ночь стояли на страже городских мостов, чтобы предотвратить бомбардировки НАТО. Во время войны в Ливии миллионы людей собрались в Триполи, чтобы продемонстрировать свою поддержку Муамару Каддафи. Во время сирийской войны миллион человек выразили свою поддержку президенту Башару аль-Асаду. Ничего подобного на Украине нет. При этом нам говорят, что группы территориальной обороны отлавливают внедрённых в страну «российских диверсантов», в то время как ОБСЕ подтвердила, что до начала военной операции на Украине не было российских военных.

Шок от картинки

Мы знаем из предыдущих войн, что первой жертвой войны всегда оказывается правда. После войны в Косово НАТО становится мастером военной пропаганды. В то время в Брюсселе сменился пресс-секретарь этой организации. Пришедший ему на смену Джейми Ши, каждый день рассказывал историю об ужасах сербских преступников либо о доблестном сопротивлении косоваров. В то время я издавал ежедневный «Журнал о войне в Европе». Я кратко излагал заявления НАТО и сообщения мелких информационных агентств на Балканах. Нетрудно было видеть, как эти две версии событий с каждым днем все больше и больше отличались друг от друга. Мне казалось, что истина должна быть посредине. Но когда война закончилась, стало ясно, что заявления Джейми Ши были чистой выдумкой, призванной посеять недоверие к балканским информационным агентствам, тогда как их сообщения оказались правдой. И правда эта была не в пользу НАТО.

Поэтому я отношусь к консенсусу западных СМИ с некоторым подозрением. Например, когда нам говорят, что Россия бомбит атомную электростанцию, я вспоминаю ложь президента Джорджа Буша о наличии у тирана Саддама оружия массового поражения. Или когда нам говорят, что русские только что разбомбили родильный дом в Мариуполе, мне вспоминаются кувейтские младенцы, извлеченные из инкубаторов ужасными иракскими солдатами. И когда меня уверяют, что злой Путин сумасшедший и похож на Гитлера, я вспоминаю, что мы сделали с Муамаром Каддафи или что намеревались сделать с президентом Башаром Асадом.

Поэтому я не воспринимаю эти обвинения всерьез. Украинские солдаты на Змеином острове не были уничтожены бомбами, как утверждал президент Зеленский, они сдались в плен российским войскам, и позже он это признал. Еврейский мемориал в Бабьем Яре не был разрушен русскими, которые с уважением относятся ко всем жертвам нацистского варварства. Не была разбомблена и Запорожская атомная электростанция. В течение нескольких дней её охраняли совместно российские и украинские команды. Более того, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что никакого повышения уровня радиационного фона на станции нет. Родильный дом в Мариуполе тоже никакой бомбардировке не подвергался. Весь персонал был эвакуирован оттуда тремя днями ранее, и здание было превращено в казарму нацистского батальона Азов, о чем Россия в свое время сообщила в ООН.

Поэтому, когда мне говорят, что «диктатор» Путин должен быть убит, я цепенею.

Победные баталии

Нетрудно заметить, что картинки о победных «баталиях» украинской армии, которые нам показывают, всегда одни и те же. Нетрудно заметить, что нам показывают всего лишь несколько разбитых машин. Похоже, наши военные репортеры никогда не видели настоящих войн. А мы воспринимаем демонстрируемые ими изображения не по тому, что на них представлено, а по комментариям, которые их сопровождают.

Вот уже неделю, как нам говорят, что российская армия окружает Киев на расстоянии пятнадцати километров от центра, что она продвигается каждый день (но остается на расстоянии пятнадцати километров) и что она собирается пойти на штурм. А о том, что «диктатор» Путин хочет убить доброго президента Зеленского (который вооружал неонацистов и принял расовый закон), я ещё подумаю.

У российских армий никогда не было планов по захвату крупных городов. Они держатся от них подальше (кроме Мариуполя). Они борются с националистическими военизированными формированиями, неонацистами. Как француз и сторонник борцов против нацизма, я восхищаюсь российской армией.

На Украине российская армия использует ту же тактику, что и в Сирии: окружить города, которые служат убежищем для врагов, затем открыть гуманитарные коридоры, чтобы дать возможность мирным жителям выйти из окружения, и после этого нанести удар по боевикам, которые остаются внутри. Поэтому неонацистские военизированные формирования блокируют эти коридоры и препятствуют выходу населения. Таким образом, они используют население в качестве живого щита.

Это война не должна затягиваться на долго. Действовать нужно как можно быстрее. Российские войска передвигаются на грузовиках и бронемашинах. Речь не идёт о танковых сражениях. В современном театре военных действий им не место. В 2006 году Хезболла разбила в пух и прах израильские Меркавы. Российские войска моторизованы, и их транспортные средства бронированные. Мы поставили украинской армии, включая неонацистские военизированные формирования, десятки тысяч противотанковых управляемых снарядов, но нашим оружием украинцы уничтожают не только российские бронемашины, но и свои грузовики. И не во время больших сражений, а из засады.

Три новые проблемы

Президент Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности незадолго до войны, когда ситуация не была достаточно сложной, заявил о своем намерении приобрести атомную бомбу, в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, который подписала Украина.

Затем российские военные захватили и опубликовали рабочий документ киевского правительства, согласно которому 8 марта планировалась вооружённая атака на Крым и Донбасс.

Наконец, российские военные публикуют данные о 15 лабораториях, осуществляющих по заданию Пентагона разработку биологического оружия. Они заявили, что изъятая документация будет опубликована, и что 320 контейнеров с патогенами были уничтожены. Соединенные Штаты являются подписантами Конвенции ООН по запрещению биологического оружия, но они соблюдают её только у себя дома, а за пределами страны нарушают. Некоторые документы также были опубликованы два месяца назад болгарской журналисткой. 8 марта Министерство иностранных дел Китая обратилось к Пентагону с просьбой представить пояснения по 330 биологическим лабораториям, которые США содержит под разными названиями в 30 странах мира. Раньше Госдепартамент отрицал подобную практику. Однако заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате признала, что Пентагон проводит в этих лабораториях исследования, и что она обеспокоена тем, что эти исследования могут попасть в руки России. Когда Россия сообщила об этом в Совет Безопасности, Запад обратил эти обвинения против нее, обвинив в подготовке биологической атаки под чужим флагом. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения заявила, что она была предупреждена об украинско-американских гражданских биологических исследованиях и попросила Украину уничтожить патогены, чтобы предотвратить их распространение.

Украина, которая вооружила более ста тысяч нацистов и включила их в свою территориальную оборону, затем приняла расовый закон, теперь разрабатывает биологическое оружие и надеется обзавестись атомной бомбой.

Мы забыли, за что мужественно боролись Жан Мулен и Шарль де Голль, и дошли до того, что поддерживаем президента Зеленского!