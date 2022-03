Em 15 de Março de 2022, o Ministro polaco (polonês-br) dos Negócios Estrangeiros, Zbigniew Rau, pediu ao G20 para excluir a Rússia e substituí-la pela Polónia.

Em 23 de Março de 2022, o porta-voz do Ministério chinês do Negócios Estrangeiros (Relações Exteriores-br), Wang Wenbin, afirmou que ninguém podia excluir um dos membros do G20, sob qualquer pretexto que fosse.

Os Estados Unidos estão em vias de estender suas sanções contra a cultura russa à cultura chinesa. Trata-se para Washington de instrumentalizar a crise ucraniana para preservar a organização unipolar do mundo.