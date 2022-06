Washington planlegger å knytte Lviv/Lwów til Polen slik tilfellet var etter første verdenskrig. På den tiden, etter en kort krig som satte ukrainerne mot polakkene for kontrollen over Galicia da det østerriksk-ungarske riket kollapset, bestemte Versailles fredskonferanse og Folkeforbundet (SDN) å knytte denne regionen administrativt til Polen i 25. år, og deretter innkalle til en folkeavstemning om selvbestemmelse.

Ideen bak dette var å styrke Polen som et bolverk i møte med sovjetisk ideologi.

Washingtons ambisjon i dag er å gjøre gode miner til slett spill, ved å sende sin ukrainske allierte utfor fossen og dermed styrke Polen mot Russland.

Når de innser at krigen i Ukraina er tapt, planlegger Washington å anerkjenne annekteringen av Donbass, Mariupol og Krim til Russland i bytte mot annekteringen av Øst-Galicia til Polen (Vest-Galicia er allerede polsk). Spørsmålet om Odessa og Transnistria er fortsatt oppe. Ukraina ville bli en skygge av seg selv.

I tråd med dette synet reiste Polens president Andrzej Duda til Kyev, hvor han talte til Verkhovna Rada. Han sa at Ukraina burde gjenoppbygges på bekostning av "angriperen" og at han ikke skulle gi seg før landet er inkludert i EU. Utover disse fine ordene kom han for å finne ut hva som ville bli igjen av Ukraina når landets nederlag er klart.