El presidente ucraniano Volodimir Zelenski ordenó a su ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, ‎organizar un ejército de un millón de efectivos para recuperar los «territorios ocupados» ‎por Rusia. ‎

Las fuerzas armadas de la Federación Rusa han implicado hasta ahora unos 200 000 efectivos ‎en Ucrania. ‎

Antes del inicio de la operación militar rusa, Ucrania ya disponía de 200 000 efectivos en sus ‎fuerzas armadas regulares y de otros 100 000 elementos armados miembros de las milicias ‎banderistas. Durante los 8 últimos años, 400 000 efectivos ucranianos, principalmente ‎banderistas, lucharon contra sus conciudadanos rusoparlantes del Donbass siguiendo un sistema ‎de rotación de fuerzas. ‎

Kiev dispone actualmente de 700 000 efectivos implicados en los combates contra las tropas ‎rusas y contra las fuerzas de las Repúblicas Populares del Donbass. ‎

El actual ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, no es militar ni político sino un jurista ‎que llegó a ese cargo gracias a su esposa, la presentadora de televisión Yulia Zorii (ver foto).‎

‎

“Million Ukrainian troops ready for fightback in south”, Maxim Tucker, The Times, 11 de ‎julio de 2022.