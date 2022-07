Le président Volodymyr Zelensky a ordonné à son ministre de la Défense, Oleksii Reznikov (photo), de constituer une armée d’un million d’hommes pour reprendre les « territoires occupés » par la Russie.

L’armée russe n’a qu’environ 200 000 hommes engagés en Ukraine. Au contraire les forces ukrainiennes avant la guerre se composaient de 200 000 hommes des armées régulières auxquels il fallait ajouter 100 000 hommes des milices bandéristes. Durant les huit dernières années, par rotation, ce sont 400 000 hommes, principalement bandéristes, qui se sont battus contre leur concitoyens du Donbass. Actuellement, il y aurait 700 000 engagés au combat côté ulkrainien.

Oleksii Reznikov n’est ni un militaire, ni un politicien, mais un juriste. Il doit son poste de ministre de la Défense à son épouse, la présentatrice de télévision Yulia Zorii.

