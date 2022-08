76 citoyens états-uniens, victimes des attentats du 11 septembre 2001, ont écrit au président Joe Biden pour qu’il débloque les 7 milliards de dollars appartenant au gouvernement afghan.

Ils font valoir que les poursuites qu’ils ont menées ne visaient pas à affamer le peuple afghan, mais à punir les responsables des attaques.

Une sourde bataille oppose les familles des victimes du 11-Septembre, certaines espérant enfin recevoir les indemnités que les tribunaux leur ont accordées.

Rappelons que, le 3 octobre 2012, le juge George B. Daniel du district Sud de New York, a fixé les dommages à 6.050.513.805 $, alors même qu’aucune procédure n’a établi qui étaient les coupables. Le président Biden, se fondant sur le rapport de la Commission présidentielle du 9/11, en tient Al-Qaïda comme coupable principal et l’Afghanistan comme complice. Il a donc bloqué les avoirs afghans aux États-Unis lors de la chute de Kaboul et a assassiné le leader d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri.