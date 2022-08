76 Amerikaanse burgers, slachtoffers van de aanslagen van 9/11, hebben president Joe Biden schriftelijk verzocht de 7 miljard dollar van de Afghaanse regering aan hen uit te keren.

Zij voeren aan dat hun rechtszaken niet bedoeld zijn om het Afghaanse volk uit te hongeren, maar om de verantwoordelijken voor de aanslagen te straffen.

Er woedt een gespannen strijd tussen de families van de slachtoffers van 9/11, van wie sommigen hopen eindelijk de schadevergoeding te krijgen die de rechtbanken hun hebben toegekend.

Er zij aan herinnerd dat op 3 oktober 2012 rechter George B. Daniel van het Southern District of New York, de schadevergoeding heeft vastgesteld op 6.050.513.805 dollar, hoewel tijdens het proces niet is vastgesteld wie de schuldigen waren. Op basis van het rapport van de presidentiële 9/11-commissie houdt president Biden Al Qaida voor hoofdschuldige en Afghanistan voor medeplichtige. Derhalve blokkeerde hij Afghaanse tegoeden in de VS toen Kabul viel en liet hij Al Qaida-leider Ayman al-Zawahiri vermoorden.