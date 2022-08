Er zijn getuigenverklaringen over Poolse reguliere troepen die in Oekraïne tegen het Russische leger vechten.

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog sloot de Oekraïense regering een bondgenootschap met Polen tegen Rusland. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, was het doel niet het terugwinnen van het deel van het grondgebied dat door de USSR was geannexeerd, maar het terugdringen van de Russische invloed in Midden-Europa. Het bood daarom West-Galicië aan Polen aan als betaling voor diens inzet tegen Moskou (Verdrag van Warschau, 1920). Vervolgens plaatste de regering het Oekraïense leger onder Pools bevel. De oorlog eindigde met de nederlaag van Polen en Oekraïne.

De toenmalige premier was Symon Petliura, de mentor van de grondlegger van het Oekraïense "integraal nationalisme", Dmytro Dontsov, die deel uitmaakte van de Oekraïense delegatie naar de Vredesconferentie van Versailles. Hij was een bewonderaar van de grondlegger van het Franse ’integraal nationalisme’, Charles Maurras. Maar Dontsov was een Germanofiel terwijl Maurras een Germanofoob was.

De huidige Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, volgt precies dezelfde strategie. Hij sloot een verbond met Polen en beloofde het Oost-Galicië in ruil voor zijn militaire inzet tegen Rusland. De geschiedenis herhaalt zich, altijd ten nadele van het Oekraïense volk.

Het is niet mogelijk te begrijpen wat er in Oekraïne gebeurt zonder de geschiedenis te kennen van de Oekraïense "integrale nationalisten" en hun opeenvolgende bondgenootschappen met Polen en het nazi-Rijk. In tegenstelling tot wat de mainstream media beweren, vecht Rusland niet tegen Oekraïne, maar tegen de "integrale nationalisten" die het "neonazi’s" noemt.

Polen is lid van de NAVO, maar artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag is niet van toepassing in geval een lidstaat het initiatief neemt in een conflict. Zo heeft Turkije achtereenvolgens Noord-Cyprus, Irak en Syrië kunnen binnenvallen zonder zijn bondgenoten krachtens artikel 5 om hulp te kunnen vragen.