De vice-premier van Polen, voorzitter van de Partij Recht en Rechtvaardigheid en de feitelijke leider van zijn land, Jaroslav Kaczynski, heeft in een toespraak in Białystok gezegd dat zijn land niet mag toegeven in de kwestie van de oorlogsschade.

Duitsland vindt dat het al veel heeft betaald voor wat het tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt, maar Polen vindt dat onvoldoende.

Maar voor Kaczynski: "We kunnen niet opgeven, we kunnen niet soft zijn. We kunnen niet aan anderen geven en er niets voor terugvragen, omdat het altijd slecht afloopt.

De volkeren van Midden-Europa hebben geleden onder het Duitse en Russische rijk. De oorlog in Oekraïne, aangevoerd door de anti-Russen, heeft de anti-Duitse gevoelens weer aangewakkerd.