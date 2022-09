A partir de 1949, o filósofo judeu alemão Leo Strauss ensinou na Universidade de Chicago. Cedo, formou um pequeno grupo de discípulos judeus, escolhidos entre os seus alunos. Transmitiu-lhes um ensino oral, muito diferente do dos seus escritos. Segundo ele, as democracias haviam mostrado a sua incapacidade para proteger os judeus da solução final nazi. Para evitar que esse drama se repetisse e que o “martelo” não se abatesse de novo sobre eles, os seus discípulos deviam pois colocar-se do outro lado, do lado dos comandos. Ele aconselhou-os a edificar a sua própria ditadura.

Organizando os seus discípulos, Leo Strauss denominava-os os seus « hoplitas » (os soldados de Esparta). Ele instruiu-os a ir dar cabo das aulas de alguns dos seus colegas professores.

Vários membros desta seita acabaram ocupando importantíssimas funções nos Estados Unidos e em Israel. O funcionamento e a ideologia deste grupúsculo foram alvo de controvérsias após os atentados do 11 de Setembro de 2001. Há uma abundante literatura do confronto entre os partidários e os adversários do filósofo. No entanto, os factos são indiscutíveis [1].

Autores “anti-semitas” misturaram, erradamente, os Straussianos, as comunidades judias da diáspora e o Estado de Israel. Ora, a ideologia de Leo Strauss jamais foi debatida no mundo judaico antes do 11-de-Setembro. De um ponto de vista sociológico, trata-se de um fenómeno sectário, de forma alguma representativo da cultura judaica. Todavia, em 2003, os « sionistas revisionistas » de Benjamin Netanyahu concluíram um pacto com os Straussianos dos EUA, na presença de outros dirigentes israelitas (israelenses-br) [2]. Esta aliança nunca foi tornada pública.

Uma das características deste grupúsculo é a de estar pronto a tudo. Por exemplo, queriam fazer o Iraque voltar à idade da pedra. Foi efectivamente o que fizeram. Para eles todos os sacrifícios são possíveis, incluindo para si próprios, desde que acabem na frente ; não os melhores, mas sempre os primeiros [3] !

Em 1992, um conselheiro do Secretário da Defesa, o Straussiano Paul Wolfowitz, redigiu o Defense Planning Guidance (Guia de Planeamento de Defesa-ndT). Foi o primeiro documento oficial dos EUA que reflectia o pensamento de Leo Strauss [4]. Wolfowitz fora iniciado nas ideias de Strauss pelo filósofo norte-americano Allan Bloom (amigo do Francês Raymond Aron), o qual, aliás, apenas de forma breve conheceu o mestre no final do seu ensino em Chicago. No entanto, a embaixatriz dos EUA na ONU, Jeane Kirkpatrick, enalteceu-o como « uma das grandes figuras Straussiannas » [5].

No contexto da dissolução da União Soviética, Wolfowitz desenvolve uma estratégia para manter a hegemonia dos Estados Unidos sobre todo o resto do mundo.

O Defense Planning Guidance deveria ter ficado confidencial, mas o New York Times revelou as suas principais linhas e publicou extractos dele - [ ] [6]. Três dias mais tarde, o Washington Post revelou outros detalhes [7]. Em resumo, o texto original jamais foi tornado público, mas uma versão retocada pelo Secretário da Defesa (e futuro vice-presidente), Dick Cheney, circulou.

Sabe-se que o documento original se baseia numa série de reuniões nas quais outras pessoas, três delas Straussianas, participaram : Andrew Marshall, o « pensador » do Pentágono (substituído três anos após a sua morte por Arthur Cebrowski), Albert Wohlstetter, o pensador da estratégia de dissuasão atómica, e o seu genro Richard Perle, futuro director do Defense Policy Board. O Defense Planning Guidance foi redigido por um aluno de Wohlstetter, Zalmay Khalilzad (futuro embaixador na ONU).

O documento evoca uma nova « ordem mundial [...] apoiada em última instância pelos Estados Unidos », na qual a única super-potência teria apenas alianças conjunturais, dependendo dos conflitos. A ONU e mesmo a OTAN seriam cada vez mais marginalizadas. De forma mais ampla, a Doutrina Wolfowitz teoriza a necessidade de os Estados Unidos bloquearem a emergência de quaisquer potenciais concorrentes à hegemonia norte-americana, nomeadamente as « nações industriais avançadas », tais como a Alemanha e o Japão. Particularmente visada, a União Europeia :

« Muito embora os Estados Unidos apoiem o projecto de integração europeia, devemos velar para prevenir a emergência de um sistema de segurança puramente europeu que minaria a OTAN e, particularmente, a sua estrutura de comando militar integrado ».

Assim, os Europeus serão convidados a incluir no Tratado de Maastricht uma cláusula subordinando a sua política de defesa à da OTAN, enquanto o relatório do Pentágono preconiza a integração dos novos Estados da Europa Central e Oriental na União Europeia, fazendo-os beneficiar ainda de um acordo militar com os Estados Unidos para os proteger contra um possível ataque russo [8].

Ora, desde há trinta anos, este documento é pacientemente posto em prática.

– O Tratado de Maastricht inclui efectivamente no título V, artigo J4, um paragrafo 4 que estipula :

« A política da União no sentido do presente artigo não afecta o carácter especifico da política de segurança e de defesa de certos Estados membros, ela respeita as obrigações decorrentes para certos Estados membros do Tratado do Atlântico Norte e é compatível com a política comum de segurança e de defesa definida neste quadro ».

Estas disposições foram retomadas nos vários textos até ao artigo 42.º do Tratado da União Europeia.

– Os Estados, anteriormente membros do Pacto de Varsóvia, aderiram quase todos à União Europeia. Esta decisão foi uma escolha imposta por Washington e anunciada pelo Secretário de Estado James Baker precisamente antes da reunião do Conselho Europeu que a apoiou.

Em 2000, Paul Wolfowitz foi, com Zbignew Brzezinki, o orador principal de um grande colóquio ucrânio-americano em Washington, organizado pelos « nacionalistas integralistas » ucranianos refugiados nos EUA. Aí, ele assumiu o compromisso de apoiar a Ucrânia independente, de provocar uma entrada em guerra da Rússia contra ela, e, no fim, de financiar a destruição do rival dos Estados Unidos que renascia [9].

Estes compromissos foram postos em prática com a adopção, em 28 de Abril de 2022, da Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 (Lei de Empréstimo- Arrendamento para Defesa da Democracia da Ucrânia de 2022- ndT) [10]. A Ucrânia está agora dispensada de todos os procedimentos de controle de armamentos, nomeadamente dos certificados de destino final. Armas muito caras são cedidas sob empréstimo-arrendamento pelos EUA à UE para defender a Ucrânia. Quando a guerra acabar, os Europeus terão que pagar o que consumiram. E a conta será astronómica.

Muito embora as elites europeias tenham até agora beneficiado com a aliança com os Estados Unidos, não devem espantar-se, tendo em vista o Defense Planning Guidance, que estes últimos os tentem destruir hoje. Eles já viram do que Washington foi capaz após os atentados do 11-de-Setembro: Paul Wolfowitz interditou aos países que tinham exprimido reservas sobre essa guerra, como a Alemanha e a França, selar contratos para a reconstrução do Iraque [11].

De momento, o aumento dos preços das fontes de energia ao qual se soma agora a sua escassez ameaçam não só o aquecimento e o transporte dos particulares, mas sobretudo a sobrevivência de todas as suas indústrias. Se este fenómeno se prolongar, é a economia da União Europeia no seu conjunto que afundará brutalmente levando a sua população para trás pelo menos um século.

Este fenómeno é difícil de analisar porque os preços e a disponibilidade das fontes de energia variam em função de inúmeros factores.

Em primeiro lugar, os preços dependem da oferta e da procura. Portanto, eles voltaram a subir com a recuperação económica global do fim da epidemia de Covid-19.

Em segundo lugar, as fontes de energia são os principais alvos dos especuladores. Mais ainda do que as moedas. Só pelo efeito da especulação o preço mundial do petróleo pode ser multiplicado por 2,5.

Até aqui, tudo é habitual e conhecido. Mas as sanções ocidentais contra a Rússia, no seguimento da aplicação do Acordo de Minsk II de que ela se havia dado como garante perante o Conselho de Segurança, quebraram o mercado mundial. Agora, já não há preço global, mas preços diferentes de acordo com os países vendedores e clientes. Continuam a existir preços cotados na bolsa em Wall Street e na City, mas eles não têm nenhuma relação com os praticados em Pequim e em Nova Deli.

O que importa é que o petróleo e o gás, que eram abundantes na União Europeia, começam a faltar, enquanto no plano global continuam superabundantes.

Todas as nossas referências são alteradas. As nossas ferramentas estatísticas, concebidas para o mercado global, já não estão adaptadas em absoluto ao período actual. Apenas podemos, portanto, fazer suposições, sem qualquer meio de as verificar. Esta situação permite a muitos contar seja o que for com um ar doutoral ; a realidade é que todos nós evoluímos por palpites.

Um dos factores actuais é o refluxo de dólares que serviam para as trocas comerciais, e a especulação, e que já não são utilizados para essas transações em certos países. Esta divisa, praticamente virtual, deixa a Rússia e seus Aliados para ir ou voltar aos países onde ainda tem valor. Trata-se de um fenómeno gigantesco que a Reserva Federal e as Forças Armadas dos EUA sempre quiseram evitar, mas que os Straussianos da Administração Biden (o Secretário de Estado, Antony Blinken, e a sua adjunta, Victoria Nuland) deliberadamente provocaram.

Erradamente persuadidos que a Rússia invadiu a Ucrânia e está a tentar anexá-la, os Europeus interditam-se de comerciar com Moscovo. Na prática, ainda consomem gás russo, mas convencem-se que a Gazprom vai fechar-lhes as torneiras. A sua imprensa, por exemplo, anunciou que a companhia russa estava a fechar o gasoduto Nord Stream, quando ela anunciou uma interrupção técnica de três dias. Habitualmente, os fornecimentos dos gasodutos são interrompidos para uma manutenção durante dois dias, a cada dois meses. Aqui, a Gazprom foi entravada na sua manutenção da pelo bloqueio ocidental que impediu que lhe devolvessem as turbinas que tinha enviado para reparação no Canadá. Pouco importa, as populações foram levadas a acreditar que os “malvados” Russos lhes cortaram o gás nas vésperas do inverno.

A propaganda europeia visa preparar a opinião pública para um fecho permanente do gasoduto e atirar a responsabilidade sobre a Rússia.

Neste caso, os dirigentes da União não fazem mais do que aplicar as directivas dos Straussianos. Ao fazê-lo, afundam a indústria europeia em detrimento dos seus cidadãos. Alguma fábricas (usinas-br) com grande consumo de energia reduziram já a sua produção, ou fecharam mesmo.

O processo de decrepitude da União Europeia continuará enquanto ninguém se atrever a opor-se a ele. Para surpresa geral, uma primeira manifestação favorável à Rússia realizou-se, em 3 de Setembro, em Praga. A polícia admitiu a presença de 70. 000 pessoas (para um país de 10 milhões de habitantes), mas eram provavelmente muitas mais. Os comentadores políticos desprezam-nos e consideram-nos como « os idiotas úteis de Putin ». Mas estes insultos mascaram mal o mal-estar das elites europeias.

Os peritos em matéria de energia consideram inevitáveis os cortes de corrente em toda a UE. Só a Hungria, que obteve previamente isenções, poderá escapar às regras do mercado único de energia. Aqueles que podem produzir electricidade deverão partilhá-la com os que são incapazes disso. Não importa que esta incapacidade seja fruto de má sorte ou de imprevidência.

Bruxelas deverá começar por baixas de tensão, depois decretar apagões à noite e, finalmente, durante o dia. Os particulares terão dificuldade em manter elevadores, aquecer as suas moradas no inverno, em cozinhar se usarem placas elétricas e, aqueles que usam comboios (trens-br), autocarros (ônibus-br) ou carros elétricos, deverão ter dificuldade para se deslocar. As empresas que consomem muita energia, como a siderurgia, deverão fechar. Certas infraestruturas tais como os túneis longos que não mais poderão ser ventilados, deverão tornar-se impraticáveis. Em especial, as instalações electrónicas concebidas para funcionar continuamente não suportarão cortes repetidos. Será o caso, por exemplo, das antenas indispensáveis às redes de telefone móvel que serão boas para deitar fora após três meses desse mau funcionamento.

Nos países do Terceiro Mundo onde a electricidade é rara,usam-se LEDs alimentados por bateria para iluminação e UPS para alimentar máquinas de baixo consumo, como computadores ou televisores. Mas estes materiais estão de momento ausentes das lojas na União.

O PIB da UE já baixou perto de 1%. Esta recessão prosseguirá tal como a planearam os Straussianos ou os cidadãos da União irão interrompê-la como tenta fazer uma parte do povo checo ?

Os Straussianos irão até ao fim. Eles aproveitaram a decadência norte-americana para se arrogar do verdadeiro Poder. Uma vez que um drogado, que nunca foi eleito, pode utilizar aviões oficiais à toa para fazer negócios em todo o mundo [12], eles instalaram-se discretamente à sombra do Presidente Biden e governam em seu lugar. Os dirigentes europeus, esses, estão cegos ou comprometidos demais para parar, reconhecer os seus trinta anos de erros e dar meia-volta.