[1] Los ‎especialistas del pensamiento político de Leo Strauss dan a este interpretaciones muy diversas y ‎contradictorias. Yo, por mi parte, no me intereso tanto por lo que pensaba este filósofo sino ‎más bien por lo que creen aquellos que, con razón o no, se dicen sus seguidores en el seno del ‎Pentágono y, actualmente, en el Departamento de Estado.