Les résultats des quatre referendums de rattachement à la Fédération de Russie organisés dans le Donbass indépendant et en Ukraine ont été proclamés :

– Donetsk : 99 % de oui

– Lougansk : 98 % de oui

– Zaporijjia : 93% de oui

– Kherson : 87 % de oui

Ces référendums ne sont pas reconnus par les États membres du G7 et de l’Otan.

En droit international, ces référendums sont absolument légaux. Selon le Pacte international relatif aux Droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (que les USA n’ont pas signé) et l’arrêt de la Cour internationale de Justice du 30 juin 1995 (auquel les USA sont astreints), il appartient à tous les États-membres des Nations unies d’en faciliter la tenue et d’en reconnaître les résultats.

La seule objection peut être que les circonstances ne permettent pas la tenue impartiale de ces référendums. Selon les points de vue, elle peut être posée pour les oblasts de Zaporijjia et de Kherson qu’une partie de la population a fuit et où des campagnes électorales n’ont pas pu avoir lieu, mais pas pour les Républiques de Donetsk et de Lougansk dont les populations se sont déjà exprimées, de la même manière et sur le même sujet, par le passé.

Dans le cas où l’on pense que la tenue de ces référendums n’a pas été juste et impartiale, il aurait fallu s’impliquer pour aider à ce qu’ils le soient et non pas les condamner à l’avance.