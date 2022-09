De resultaten van de vier referenda over toetreding tot de Russische Federatie in de onafhankelijke Donbass en in Oekraïne zijn bekendgemaakt:

– Donetsk: 99% ja

– Lugansk: 98% ja

– Zaporizië: 93% ja

– Kherson: 87% ja

Deze referenda worden niet erkend door de G7 en de NAVO-lidstaten.

Volgens het internationale recht zijn deze referenda absoluut legaal. Volgens het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 16 december 1966 (dat de VS niet hebben ondertekend) en de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 30 juni 1995 (waaraan de VS gebonden zijn) is het de verantwoordelijkheid van alle VN-lidstaten om het houden van dergelijke referenda te vergemakkelijken en de resultaten ervan te erkennen.

Het enige bezwaar kan zijn dat de omstandigheden niet toelaten dat dergelijke referenda onpartijdig worden gehouden. Afhankelijk van het standpunt kan dit bezwaar worden aangevoerd voor de oblasten Zaporizhia en Kherson, waar een deel van de bevolking is gevlucht en waar geen verkiezingscampagnes konden plaatsvinden, maar niet voor de republieken Donetsk en Lugansk, waarvan de bevolking zich in het verleden al op dezelfde manier en over hetzelfde onderwerp heeft uitgesproken.

Als men van mening is dat het houden van deze referenda niet eerlijk en onpartijdig was, dan had men moeten helpen om ervoor te zorgen dat dit wel het geval was, in plaats van ze bij voorbaat te veroordelen.