Chers amis,

Aujourd’hui est un jour spécial, capital et, sans exagération, historique, un jour de vérité et de justice.

Je ne peux m’empêcher de revenir à l’époque de la formation de l’Union soviétique, lorsque la Russie créait l’Ukraine moderne. C’est la Russie qui a créé l’Ukraine moderne, lui donnant d’importantes étendues de terres, des terres historiques de la Russie, ainsi que le peuple, à qui personne ne demandait où et comment il voulait vivre, comment il voyait l’avenir de ses enfants et dans quel pays. La même chose s’est produite lors de l’éclatement de l’Union soviétique. Les élites ont tout décidé entre elles, et personne n’a rien demandé à des millions de citoyens ordinaires.

Seulement maintenant, seule la Russie moderne a donné aux résidents de la République populaire de Lougansk, de la République populaire de Donetsk, de Zaporozhye et de Kherson le droit de choisir. Les gens se sont rendus au référendum et ont choisi d’être avec leur patrie historique, la Russie.

Juste un épisode de ce qui s’est passé il y a deux, trois ou quatre jours. Les élections se déroulaient à Lougansk et les gens faisaient la queue dans la rue en attendant d’entrer dans le bureau de vote. Les bombardements d’artillerie ont commencé. Un obus est tombé à proximité, pas très loin, mais personne n’a quitté la ligne vers le bureau de vote. Étonnant !

Pendant des décennies, ils ont essayé d’éradiquer la conscience historique de ces personnes, de détruire leurs traditions, de leur interdire de parler leur langue maternelle et d’interdire la culture - rien de tout cela ne s’est produit. Ces personnes portaient dans leur cœur l’amour de leur patrie historique et l’ont transmis à leurs enfants. C’est pourquoi nous disons que la Russie n’ouvre pas seulement les portes de sa patrie à nos frères et sœurs ; elle leur ouvre son cœur. Bienvenue à la maison !

Mais nous savons à qui nous devons le triomphe d’aujourd’hui. Nous le devons à nos soldats et officiers héroïques, à la milice et aux volontaires du Donbass. Vous et moi sommes ici aujourd’hui sur la Place Rouge, mais ils ne sont pas ici, au défilé. Ils sont dans le feu de l’action, défendant héroïquement le choix que le peuple a fait il y a quelques jours. Je sais de quoi je parle. Héroïquement est le mot. Ainsi, en signe de soutien et de gratitude, et en reconnaissance de leur service, de leur héroïsme et de leur abnégation, je propose d’envoyer d’ici, de la Place Rouge, un signal de notre soutien, de notre respect et de notre admiration pour leur sacrifice et leur héroïsme. Je propose de le faire si fort qu’ils puissent entendre notre voix depuis la Place Rouge, même à des milliers de kilomètres. Je propose de leur donner un triple « Hourra ». Respirez profondément et suivez mes ordres en comptant jusqu’à trois. Un, deux, trois, allez : Hourra ! Hourra ! Hourra !

Chers amis,

Nous ferons tout pour soutenir nos frères et sœurs à Zaporozhye, Kherson, Donetsk et Lougansk. Nous ferons tout notre possible pour assurer la sécurité dans ces territoires pour ces personnes. Nous ferons tout pour relancer l’économie, reconstruire les infrastructures, construire de nouvelles écoles et d’autres établissements d’enseignement, des hôpitaux et des cliniques externes.

Nous sommes maintenant plus forts parce que nous sommes ensemble. La vérité est de notre côté, et la vérité signifie la force, ce qui signifie la victoire. La victoire sera à nous !

Merci. Bonne chance.