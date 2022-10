Volgens Amnesty International weerhoudt Letland illegale immigranten ervan het land illegaal binnen te komen door hen te martelen. Ze worden geslagen en geëlektrocuteerd op hun genitaliën met tasers. Illegale Europese immigranten worden daarentegen waardig ontvangen, vooral als zij Oekraïens zijn.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de bewakers van de nazi-vernietigingskampen geen Duitsers, maar meestal Letten. In 2005 was de president van de Letse Republiek, Vaira Vike-Freiberga, het eerste staatshoofd dat het nazisme in Europa rehabiliteerde.