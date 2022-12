O Conselho de Segurança das Nações Unidas varreu as imputações russas sobre o Programa militar biológico que os Estados Unidos teriam prosseguido no estrangeiro e, em particular, na Ucrânia. Mas a Rússia continua a considerar que os argumentos trazidos por Washington que convenceram Londres e Paris não são de modo algum concludentes. Moscovo (Moscou-br) decidiu, portanto, convocar como testemunhas os signatários da Convenção de Armas Biológicas que realizarão a Nona Conferência de Revisão em Genebra, de 28 de Novembro a 16 de Dezembro de 2022.

Antecipando esta cimeira, a Rússia acaba de publicar 80 novos documentos de diversas fontes.

Durante a Conferência, a Rússia proporá a elaboração de um protocolo juridicamente vinculativo à Convenção de Armas Biológicas, que inclua listas de micro-organismos patogénicos, toxinas e equipamentos especiais, tenha em conta o progresso científico e tecnológico modernos no campo da biologia e forneça um mecanismo de verificação eficaz.

Além disso, ela também proporá completar as medidas de fortalecimento da confiança com informações sobre a pesquisa e o desenvolvimento de biossegurança fora do território nacional e de informações sobre as instalações de produção de vacinas para animais.

Por fim, proporá a criação de um comité científico consultivo para avaliar os desenvolvimentos científicos e tecnológicos pertinentes para a Convenção, com uma larga representação geográfica e uma igual participação.