De Italiaanse premier, Giorgia Meloni, verklaarde tijdens een bezoek aan New Delhi dat "de Russische agressie tegen Oekraïne" een "provocatie in het hart van het VN-Handvest" vormt en "de internationale orde gebaseerd op regels" ondermijnt, en concludeerde dat "we ons niet kunnen onderwerpen aan het recht van de sterkste". Hiermee wordt de geschiedenis van de gebeurtenissen die tot de huidige kritieke situatie hebben geleid, uitgewist. Wij reconstrueren het, in dit Grandangolo programma, aan de hand van zijn essentiële kenmerken:

1. De NAVO is geboren uit de bom

2. Joegoslavië: de oprichtingsoorlog van de nieuwe Navo

3. De uitbreiding van de NAVO in de richting van Rusland

4. VS en NAVO vallen Afghanistan en Irak aan en dringen binnen

5. De NAVO sloopt de Libische staat

6. VS/NAVO-oorlog om Syrië te slopen

7. VS/NAVO-controle van de staatsgreep in Oekraïne

8. Italië als vliegdekschip aan het oorlogsfront

9. De VS en de Navo treden verdragen met voeten en stationeren nieuwe kernwapens in Europa

Het moment waarop de Koude Oorlog eindigde met de ontbinding van het Warschaupact en vervolgens de Sovjet-Unie zelf in 1991 was van fundamenteel belang.

De Verenigde Staten maakten hiervan gebruik om het eerste conflict na de Koude Oorlog in de Golf te lanceren, waaraan de belangrijkste NAVO-landen, waaronder Italië, deelnamen. Tegelijkertijd zette de NAVO haar uitbreiding naar het oosten, richting Rusland, in gang.

De eerste stap was de afbraak van de Joegoslavische Federatie, waartoe de Verenigde Staten en de Europese NAVO-machten in 1990 het initiatief namen. De oorlog, genaamd "Operation Allied Force", begon op 24 maart 1999. Terwijl de Joegoslavische Federatie door de oorlog werd afgebroken, begon de NAVO zich uit te breiden naar het oosten, ondanks de verzekeringen van Washington aan de USSR-president Michail Gorbatsjov dat "de NAVO zich geen centimeter naar het oosten zal uitbreiden".

In twintig jaar tijd is de NAVO uitgebreid van 16 naar 30 landen. Met de op handen zijnde toetreding van Zweden en Finland zal zij zich uitbreiden tot 32 landen, steeds dichter bij Rusland. Drie andere landen - Bosnië-Herzegovina (vroeger deel van Joegoslavië), Georgië en Oekraïne (vroeger deel van de USSR) - zijn kandidaat om tot de NAVO toe te treden.