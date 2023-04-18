انهار الاتحاد السوفيتي على نفسه ، ليس بسبب الحرب في أفغانستان (١٩٧٩-٨٩) ، بل بسبب كارثة تشيرنوبيل (٢٦ أبريل ١٩٨٩). أدرك السوفييت فجأة أن الدولة لم تعد تسيطر على أي شيء. ثار أعضاء حلف وارسو ، الذين جعلهم ليونيد بريجنيف تابعين له. أسقطت الكنائس والشبيبة الشيوعية والمثليون في ألمانيا الشرقية جدار برلين [1]. لم يقتصر الأمر على عدم رد فعل الاتحاد السوفيتي ، بل تخلى عن حلفائه خارج أوروبا ، ولا سيما كوبا. السكرتير الأول للحزب ، ميخائيل جورباتشوف ، حول نفسه من مصلح إلى مصفي. تفكك الاتحاد السوفياتي ، وخلقت العديد من الدول المستقلة الجديدة. ثم كان النزول إلى الجحيم. استولى عدد قليل من "الروس الجدد" على الأموال العامة وخاضوا حربا بالمدافع الرشاشة في شوارع موسكو وسانت بطرسبرغ. انهار الإنتاج. أصبح من الصعب العثور على الطعام في العديد من المناطق الروسية. انخفض متوسط العمر المتوقع بشكل حاد بنحو خمسة عشر عاما. كان السقوط وحشيا لدرجة أن أحدا لم يكن ليظن أن البلاد ستتعافى بسرعة.

في الوقت نفسه ، تخيلت الولايات المتحدة ما يمكن أن تفعله بدون منافس. أطلق الرئيس جورج بوش الأب ، مخاطبا الكونغرس بكامل هيئته في ١١ سبتمبر ١٩٩٠ ، فكرة "النظام العالمي الجديد". كان بوش قد شنّ للتو حربا في الخليج انضمت إليها كل دول العالم تقريبا. حتى قبل تفكك الاتحاد السوفيتي ، أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى التي لا يجادل في صفتها هذه أحد [2]. طور الستراوسي بول وولفويتز عقيدة لمنع ظهور منافس جديد ، يحل محل الاتحاد السوفيتي. أشار وولفويتز بلا تردد إلى المشروع السياسي لفرانسوا ميتران وهيلموت كول ، الاتحاد الأوروبي ، باعتباره العدو الذي يجب هزيمته، وأعابه منذ البداية عبر الالتزام بجعل جميع دول حلف وارسو والاتحاد السوفيتي السابق ينضمون حتى تصبح مؤسساته غير عملية، وعبر إدراج واشنطن في معاهدة ماستريخت للدفاع عن الاتحاد الأوروبي.

تأكد البنتاغون من أنه لم يعد لديه خصم يستحق الخوف، لدرجة أنه سرّح مليون رجل بمجرد سحق العراق. تم حل وحدات البحث والتطوير التابعة للقوات المسلحة. إعتقد الرئيس بوش الأب أن هذه الحرب هي الأخيرة وأن حقبة من الازدهار قد بدأت.

على الرغم من أن لا أحد كان يهدد تفوق الولايات المتحدة ، بقيت هذه الأخيرة تشعر أن توازنها الداخلي هش. تم نقل الوظائف إلى الخارج واعتمد الإقتصاد على تدويل العملة ، الدولار ، أكثر من إنتاج الثروة.

في عام ٢٠٠١ ، نظم الستراوسيون هجمات ١١ سبتمبر [3] وتبنوا عقيدة روسمفيلد / سيبروفسكي [4]. عُلّقت الحريات الأساسية في الداخل من خلال قانون باتريوت الأمريكي بدأت "حرب لا نهاية لها" كان من شأنها تدمير "الشرق الأوسط الكبير".

ومع ذلك ، فإن روسيا لم تقبل بهذه النظرة للأمور . في خطاب ألقاه في ١١ فبراير ٢٠٠٧ في مؤتمر ميونيخ للأمن [5] ، ندد الرئيس فلاديمير بوتين بنظام بوش العالمي الجديد باعتباره "أحادي القطب". ووفقا له ، من الأكثر دقة وصفه بأنه "منفرد القطب". لحظ بوتين أنه بعيدا عن إحلال السلام ، فإن هذا النظام العالمي ينشر المصائب.

خلال أزمة الرهن العقاري الثانوي ، درس المفكر الروسي إيغور بانارين ، الذي كان يعمل آنذاك لصالح الأجهزة السرية ، فرضية أن الدولار سينهار وأن سكان الولايات المتحدة سينقسمون على أساس عرقي بحيث تتفكك البلاد في النهاية [6]. بشكل خاطئ ، يتم تفسير عمله على أنه نسخة طبق الأصل من فرضية الفرنسية هيلين كارير دي إنكوس التي تصورت تفكك الاتحاد السوفيتي ، أيضا على أساس عرقي [7]. لم يحدث أي من هذا ، ولم يتم التحقق من فرضيتي القائلة بأن "الإمبراطورية الأمريكية" لن تنجو من "الإمبراطورية السوفيتية".

فماذا حدث؟

في السنوات الخمسة عشر التي تلت خطاب ميونيخ، كانت أولوية روسيا هي إعادة بناء قوتها. في عام ٢٠١٢، وعدت روسيا سوريا بحمايتها من الجهاديين المدعومين من الأنجلوسكسونيين (ما يسمى ب "الربيع العربي")، لكنها انتظرت عامين قبل التدخل. عندما خرجت روسيا من الظل ، تبين أن لديها الكثير من الأسلحة الجديدة. في ساحة المعركة ، تعلمت روسيا كيفية استخدامها وتدريب جنودها ، كما و تجديدها كل ستة أشهر. إذا كان فلاديمير بوتين قد عين، خلال خطابه في ميونيخ، البرازيل والهند والصين كشركاء مميزين له لبناء عالم متعدد الأقطاب، فقد انتظر وقتا طويلا قبل إبرام علاقة مميزة مع بكين. تمارس الصين ، التي لا يزال اقتصادها نامٍ جزئيا ، ضغطا ديموغرافيا قويا على سيبيريا الروسية ، لكنها أدركت أنه للخروج من "الديكتاتورية أحادية القطب" ، يجب أن تكون حليفة لروسيا. عانى كلا البلدين من الغرب واختبرا أكاذيبه، فأدركا أنه ليس لديهما مستقبل بدون بعضهما البعض.

يجب أن تفتح الهزيمة الغربية في أوكرانيا أعين الأمريكيين. التوترات التي فحصها إيغور بانارين تطفو على السطح. كانت هجمات ١١ سبتمبر و "الحرب التي لا نهاية لها" مجرد مشتقات. أعطت هذه الأعمال مهلة ل "الإمبراطورية الأمريكية" ، لكن لا شيء أكثر من ذلك.

في السنوات الخمسة وثلاثين التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي ، أقنعت الولايات المتحدة نفسها خطأ بأنها هزمت منافستها. في الواقع ، كان السوفييت أنفسهم هم الذين أطاحوا به. لقد أقنعوا أنفسهم بأن الروس سيحتاجون إلى قرن للتعافي من أخطائهم. في الواقع ، لقد أصبحوا القوة العسكرية الرائدة في العالم. من المسلم به أن الولايات المتحدة نجحت في إخضاع أوروبا الغربية والوسطى، ولكن اليوم يجب عليها مواجهة جميع الدول التي أساءت التعامل معها، بقيادة روسيا والصين.

خلال هذه الفترة ، أفسح الجمهوريون والديمقراطيون الطريق لتيارين فكريين جديدين: الجاكسونيون حول دونالد ترامب والووكيون ، البوريتانيون بدون إيمان بالله. ونشهد حاليا كثافةً لتحركات السكان في الولايات المتحدة. يلاحظ المتخصصون في الانتخابات أن العديد من الأمريكيين يغادرون مناطق الووك وينضمون إلى الجاكسونيين [8]. وفقا لشركات النقل ، ينتقل عملاؤها من المدن الكبيرة إلى المدن الأصغر حيث تكون الحياة أرخص وأكثر سعادة. ومع ذلك ، فقد لاحظوا جميعا أن عملائهم يستشهدون بشكل متزايد بدافع جديد: يسافرون للانضمام إلى جزء من أسرهم. يتوافق هذا التفسير مع ما لاحظه كولين وودارد قبل عقد من الزمان [9]: الأمريكيون يتجمعون حسب مجتمع المنشأ. يراقب مطورو العقارات انتشار الأحياء الآمنة (المجتمعات المسورة). يتجمع عملاؤهم مع أشخاص مثلهم ، ورثوا نفس الثقافة وينتمون إلى نفس الطبقة الاجتماعية. في كثير من الأحيان ، يشعرون بالقلق من تزايد انعدام الأمن والحديث عن حرب أهلية محتملة.

دعونا لا نكون عميانا. كل الإمبراطوريات فانية. وكذلك هو الأمر بالنسبة "للإمبراطورية الأمريكية".