En six jours, les armes occidentales accumulées par l’armée ukrainienne ont été presque toutes été détruites (munitions, blindés et avions). On ne compte plus le bilan humain de cette catastrophique contre-offensive.

L’armée ukrainienne s’est fracassé sur la première ligne de défense russe et n’a pas pu atteindre la seconde, malgré sept vagues successives pour les franchir, dont la dernière dans la nuit du 9 au 10 juin.

Les dirigeants de l’Alliance atlantique et ceux des armées ukrainiennes se renvoient la responsabilité de cette terrible défaite.

L’arrogance occidentale a été vaincue.