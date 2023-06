In zes dagen tijd zijn bijna alle westerse wapens (munitie, tanks en vliegtuigen) van het Oekraïense leger vernietigd. De menselijke tol van dit catastrofale tegenoffensief is onmeetbaar.

Het Oekraïense leger stortte zich in de eerste linie van de Russische verdediging en slaagde er niet in de tweede te bereiken, ondanks zeven opeenvolgende aanvalsgolven om door te breken, waarvan de laatste in de nacht van 9 op 10 juni.

De leiders van het Atlantisch Bondgenootschap en de Oekraïense legers geven elkaar de schuld van deze vreselijke nederlaag.

De westerse arrogantie is verslagen.