Эта статья была написана 10 июня. В это время единственная доступная информация поступала из России и штабов союзников. Украина наложила запрет на прубликацию любой информации о своём контрнаступлении. Поэтому мы вынуждены были повременить с публикацией этого текста. Мы полагали, что если бы Украина смогла прорвать первую линию российской обороны и даже если бы ей не удалось вклиниться в образовавшийся пролом, она сообщила бы об этом. Поэтому мы публикуем этот анализ.

С 4 по 10 июня 2023 года, украинская армия перешла в контрнаступление и за шесть дней потерпела страшное поражение.

За прошедшее лето российские войска выстроили две линии обороны в освобожденной ими части Новороссии и на Донбассе. Они препятствуют прохождению любой бронетехники.

Украинские силы выбрали десяток точек атаки, чтобы вновь занять «оккупированную врагом» территорию. Но их бронетехника не смогла пройти через первую линию российской обороны и, обездвиженная, была уничтожена российской артиллерией и барражирующими боеприпасами.

В то же время российская армия ударами высокоточных ракет уничтожила командные пункты и склады на украинской территории.

Украинские комплексы противовоздушной обороны были уничтожены гиперзвуковыми ракетами сразу же после их развёртывания. Из-за отсутствия ПВО украинцы не смогли провести операции, запланированные НАТО.

Россия не использовала свои новые вооружения, кроме средств постановки помех системам управления оружием НАТО и некоторых гиперзвуковых ракет.

Линия соприкосновения теперь представляет собой огромное кладбище бронетехники и живой силы. А аэродромы забиты дымящимися каркасами Миг-29 и F-16.

Штабы Соединенных Штатов, Атлантического альянса и Украины несут ответственность за эту историческую катастрофу. Сотни тысяч человеческих жизней и 500 миллиардов долларов потрачены впустую. Западное оружие, которое заставляло мир трепетать в 90-е годы, уже ничего не стоит по сравнению с сегодняшним российским арсеналом. Сила перешла к другому лагерю.

Уже сейчас можно сделать два вывода:

Не надо путать украинскую армию с интегральными националистами

В то время как украинской армии, способной вести войну высокой интенсивности, больше нет, все еще существуют силы интегральных националистов (их также называют бандеровцами или украинскими нацистами). Но они обучены только войне низкой интенсивности. Их лидеры воевали в Чечне в конце 1990-х годов по заданию ЦРУ и спецслужб НАТО, а также в Сирии в 2020-х годах. Но кроме целенаправленных убийств, диверсий и массовых убийств мирного населения, они ни на что не способны.

Им удалось:

- взорвать российско-германско-французско-нидерландский газопровод «Северный поток» 26 сентября 2022 года и ввергнуть Германию, а затем и Европейский союз в рецессию.

– взорвать мост через Керченский пролив (известный как Крымский мост) 8 октября 2022 года.

-атаковать Кремль с помощью беспилотников 3 мая 2023 года

– с помощью беспилотников совершить атаку на разведывательный корабль «Иван Хурс», защищавший газопровод «Турецкий поток» в Черном море, 26 мая 2023 года.

- 6 июня 2023 года взорвать Каховскую плотину и тем самым разделить Новороссию на две части.

– взорвать аммиакопровод Тольятти-Одесса с целью уничтожения в России производства минеральных удобрений, 7 июня 2023 года.

Во время двух мировых войн и холодной войны они продемонстрировали свою террористическую сущность, но не сыграли решающей роли на поле боя.

Сегодня важно отличать украинских военных, которые думали, что защищают свой народ, от интегральных националистов [1], которые не имеют никакого отношения к своим соотечественникам и уже на протяжении столетия пытаются уничтожить русских и их культуру.

Украины, которую мы знали, больше нет

До сих пор Украина представляла собой коммуникационный режим. Киеву удалось заставить Запад поверить в то, что государственный переворот 2014 года, в результате которого демократически избранный президент был свергнут и к власти пришли интегральные националисты, был революцией. Точно так же ему удалось заставить людей забыть о том, как он подавлял своих граждан на Донбассе, отказываясь предоставить им доступ к государственным услугам, выплачивать зарплаты госслужащим и пенсии пожилым людям и, в конце концов, бомбить свои города. Наконец, ему удалось выдать бычьи пузыри за фонари - убедить Запад в том, что Украина - это однородная страна с единым населением и общей историей.

Как и в большинстве войн, здесь есть и аспект гражданской войны [2]. Сегодня все видят, что, вопреки утверждениям, анализ, опубликованный Владимиром Путиным, был истиным и не являлся переписыванием истории. Народ Донбасса - сугубо русский. Народ Новороссии (включая Крым) имеет русскую культуру, хотя и другую историю (они никогда не были порабощены). Украина никогда не существовала как независимое государство, за исключением одного десятилетия, в периоды 1917-22 и 1941-45 годов, и трёх других десятилетий после 1991 года.

В течение трех периодов, когда у власти находились интегральные националисты (1917-22 годы с Симоном Петлюрой, 1941-45 годы со Степаном Бандерой, и 2014-22 годы с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским), Киев не прекращал попыток провести этнические чистки и массовые убийства своих граждан. В общей сложности за столетие интегральные националисты, как они себя называют, убили более 3 миллионов своих соотечественников.

Во время Первой мировой войны народ Новороссии воевал во главе с анархистом Нестором Махно, во время Второй мировой войны народ Донбасса и Новороссии вместе со всем советским нардом боролся против нацизма, а сегодня вместе с российскими войсками он сражается против интегральных националистов.

Единственный способ остановить эту кровавую бойню - это отделить интегральных националистов от населения русской культуры, которое они хотят стереть с лица земли [3]. Поскольку НАТО организовала переворот в 2014 году и привела их к власти, нет другого пути, кроме как констатировать нынешнее разделение страны и оставить их у власти в Киеве. Пусть украинцы сами решат их судьбу.

Нынешние военные операции уже сделали своё дело. Освобожденная русскими часть страны проголосовала на референдуме за присоединение к Федерации. Однако в прошлом году российское продвижение было остановлено президентом Владимиром Путиным в рамках переговоров с Украиной, которые велись в Беларуси, а затем в Турции. Одесса по-прежнему остается украинской по закону, хотя в культурном отношении она русская. А Приднестровье по-прежнему молдавское, хотя культурно оно тоже русское.

Война технически закончена. Никакое контрнаступление не может изменить нынешние границы. Конечно, боевые действия могут затянуться, и до заключения мирного договора ещё далеко, но игра закончена. Однако на Украине и в Молдове остаётся нерешённой одна проблема: Одесса и Приднестровье всё ещё не являются российскими. Но, что более важно, не решена фундаментальная проблема: в нарушение своих устных и письменных обязательств члены Атлантического альянса накапливают американское оружие на границах России, ставя под угрозу её безопасность.