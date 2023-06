Volgens het agentschap RIA-Novosti is het hoofd van de belangrijkste inlichtingendienst van het Oekraïense ministerie van Inlichtingen, generaal Kirill Budanov, op 29 mei gewond geraakt bij een Russische raketaanval op het hoofdkwartier van de militaire inlichtingendienst (GUR) in Kiev.

Hij werd onmiddellijk per helikopter naar de Rzeszow basis in Polen gebracht en vandaar naar de Amerikaanse militaire basis in Ramstein, Duitsland. Naar verluidt ligt hij momenteel in een ziekenhuis van de Bundeswehr aan de Sharnhorststrasse in Berlijn.

Hij is niet meer gezien of gehoord sinds 15.20 uur op 29 mei. Het hoofdkwartier van de GUR werd volledig verwoest.