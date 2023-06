Secondo l’agenzia RIA-Novosti, il capo del dipartimento principale del ministero ucraino dell’intelligence, generale Kirill Budanov, è stato ferito il 29 maggio durante l’attacco missilistico russo alla sede dell’intelligence militare (GUR) a Kiev.

Budanov è stato immediatamente trasportato in elicottero sulla base di Rzeszow, in Polonia, e da lì alla base militare extraterritoriale Usa di Ramstein, in Germania. Attualmente sarebbe ospedalizzato in un complesso della Bundeswehr, a Berlino.

Il generale Budanov è stato visto l’ultima volta il 29 maggio, alle ore 15.20.

La sede della GUR è stata completamente distrutta.