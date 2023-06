Nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA-Novosti wurde der Leiter der Hauptnachrichtendienstabteilung des ukrainischen Geheimdienstministeriums, General Kirill Budanow, am 29. Mai bei einem russischen Raketenangriff auf das Hauptquartier des Militärgeheimdienstes (GUR) in Kiew verwundet.

Er wurde sofort per Hubschrauber zum Stützpunkt Rzeszów in Polen und von dort zum US-Offshore-Militärstützpunkt in Ramstein, Deutschland, geflogen. Berichten zufolge befindet er sich nun in einem Krankenhaus der Bundeswehr in der Scharnhorststraße in Berlin.

Er hat seit dem 29. Mai um 15.20 Uhr kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Das Hauptquartier des GUR wurde vollständig zerstört.