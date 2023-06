Natan Sharansky, de voormalige Sovjet-dissident die werd gedecoreerd door Ronald Reagan voordat hij minister werd voor Ariel Sharon en Benjamin Netanyahu, organiseerde een videoconferentie tussen een aantal Joodse persoonlijkheden en Andriy Yermak, stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Natan Sharansky werd geboren in Donetsk (USSR). Hij was een leerling van Ze’ev Jabotinsky, die was geboren in Kherson. In 1921 vormde Jabotinsky een alliantie met de "integraal-nationalist" Simon Petliura tegen de Bolsjewieken. Toen de kwestie bekend werd, ontnam de Zionistische Wereldorganisatie hem zijn directeurschap en verbande hem uit haar gelederen omdat Petliura een virulente antisemiet was en grootschalige moordpartijen op Joden had georganiseerd. Toen Jabotinsky in 1940 in New York stierf, was David Ben-Gurion het oneens met de secretaris van Jabotinsky, Bension Netanyahu (de vader van Benjamin Netanyahu), en stond hij geen begrafenis in Israël toe.

De vader van Andriy Yermak was Joods, maar hij stond dicht bij de Scientology Kerk. Hij trad op als tussenpersoon met Rudy Giuliani tijdens de pogingen van Donald Trump om de corruptie van Joe Biden door Burisma te laten onderzoeken. Hij herinnerde eraan dat de Verkhovna Rada met de steun van president Zelensky een wet had aangenomen om antisemitisme te bestrijden.

De deelnemers aan de bijeenkomst kwamen overeen om de Holodomor gelijk te blijven stellen aan de Holocaust en om actie te ondernemen tegen Iraanse leveringen van drones aan Rusland.

Oekraïense " integraal nationalisten " beweren tegen alle bewijzen in dat de hongersnood van de jaren ’30 in het zuiden van de Sovjet-Unie Stalins plan was om het Oekraïense volk te vermoorden, terwijl " revisionistische zionisten " het feit verbergen dat Dmytro Dontsov, de theoreticus van het integraal nationalisme en beheerder van het Reinhard Heydrich Instituut, een van de bedenkers was van de " definitieve oplossing " voor de " Joodse en zigeuner kwesties ".

Onder de aanwezigen waren:

• Rabbijn David Niederman, voorzitter van de Verenigde Joodse Organisaties van Williamsburg en rabbijn van Noord Brooklyn;

• Oligarch Boris Lozhkin, voormalig stafchef van president Petro Poroshensko en huidig voorzitter van de Joodse Confederatie van Oekraïne;

• Professor Hannah Lessing, secretaris-generaal van het Algemeen Fonds voor de schadeloosstelling van slachtoffers van het nationaal-socialisme;

• Rabbijn Raphael Rutman, uitvoerend voorzitter van de Federatie van Joodse Gemeenschappen in Oekraïne.