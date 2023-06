Natan Scharansky, der ehemalige sowjetische Dissident, der von Ronald Reagan ausgezeichnet wurde, bevor er Minister von Ariel Sharon und Benjamin Netanjahu wurde, hat eine Videokonferenz zwischen vielen jüdischen Persönlichkeiten und Andrij Jermak, dem Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj organisiert.

Natan Scharansky wurde in Donezk (UdSSR) geboren. Er war ein Schüler von Ze’ev Schabotinsky, der in Cherson geboren wurde. 1921 schloss Schabotinsky ein Bündnis mit dem "integralen Nationalisten" Simon Petljura gegen die Bolschewiken. Als die Affäre bekannt wurde, entzog ihm die Zionistische Weltorganisation sein Mandat als Administrator und schloss ihn aus ihren Reihen aus, weil Petljura ein bösartiger Antisemit war und riesige Massaker an Juden organisiert hatte. Als Schabotinsky 1940 in New York starb, widersetzte sich David Ben-Gurion Schabotinskys Sekretär Bension Netanjahu (Benjamin Netanjahus Vater) und weigerte sich, ihn in Israel begraben zu lassen.

Andriy Yermak ist Sohn eines jüdischen Vaters, steht aber der Scientology Kirche nahe. Er diente als Vermittler mit Rudy Giuliani während Donald Trumps Versuchen, Burismas Korruption von Joe Biden zu untersuchen. Er erinnerte daran, dass die Werchowna Rada mit Unterstützung von Präsident Selenskyj ein Gesetz zur Bekämpfung des Antisemitismus verabschiedet hatte.

Die Teilnehmer dieses Treffens einigten sich darauf, die Assimilation des Holodomor an den Holocaust fortzusetzen und Maßnahmen gegen die iranischen Drohnenlieferungen an Russland durchzuführen.

Die ukrainischen "integralen Nationalisten" behaupten entgegen allen Beweisen, dass die Hungersnot der 30er Jahre, die den Süden der Sowjetunion betraf, Stalins Wunsch war, das ukrainische Volk zu töten, während die "revisionistischen Zionisten" verschweigen, dass Dmytro Donzow, der Theoretiker des integralen Nationalismus und Verwalter des Reinhard-Heydrich-Instituts, einer der Drahtzieher der „Endlösung“ der "Juden- und Zigeunerfrage" war.

An dem Treffen nahmen unter anderem teil:

– Rabbiner David Niederman, Präsident der United Jewish Organizations of Williamsburg und Rabbiner von North Brooklyn;

– Der Oligarch Boris Loschkin, ehemaliger Stabschef von Präsident Petro Poroschenko und derzeitiger Präsident der Jüdischen Konföderation der Ukraine;

– Prof. Dr. Hannah Lessing, Generalsekretärin des Allgemeinen Fonds zur Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus;

– Lubawitscher Rabbiner Raphael Rutman, geschäftsführender Vorsitzender der Föderation der jüdischen Gemeinden der Ukraine.